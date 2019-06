Ca în filme! Kim Jong-un și-a executat un general aruncându-l într-un bazin cu piranha

Mai exact, generalul a murit după ce a fost aruncat într-un rezervor plin cu pești piranha, relatează Daily Mail.

Generalul, al cărui nume nu a fost divulgat, a fost executat prin "noua metodă preferată" a dictatorului din Coreea de Nord, inspirată dintr-un film din seria James Bond - "You Only Live Twice".

Rezervorul cu piranha ar fi fost instalat în interiorul reşedinţei lui Kim din Ryongsong. Acvariul lui Kim ar fi fost umplut cu sute de piranha aduși din Brazilia.

Inainte de a fi aruncat în acvariul cu pești carnivori, generalului i s-crestat braţele şi trunchiul.