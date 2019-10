CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: DUMINICA 13 OCTOMBRIE 2019. Mesajul si rugaciunea zilei!

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !



Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.



Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !



Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.



Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.



Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC



TINE UN JURNAL



Daca scrii in mod consecvent despre sentimentele si activitatile tale, iti cresc ideile creative si iti creste increderea in tine si relatia ta profunda cu tine.



Esti un mesager deci primesti permanent idei si sentimente. Acest mesaj iti da ghidarea de a pune pe scris inspiratiile taler intr-un jurnal dar si tot ce simti si experimentezi. Poate fi vorba de o tableta sau chiar de un jurnal clasic in care scrii cu stiloul. Acest act iti activeaza acea parte din creier raspunzatoare de creativitatea si inspiratia ta. Inregistreaza fiecare idee, indiferent cat de nesemnificativa ti se pare ca este. Este foarte usor sa uiti de idei daca treci peste ele, mai ales ca unele sunt de scurta durata dar importante daca reusesti sa le prinzi si valorifici. Ulterior, treci prin toate si le privesti altfel. Acestea sunt ca semintele pe care le plantezi in jurnalul tau si vor inflori candva in creatii minunate.



Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru calauzirea data de a scrie ganduri, idei, sentimente iar ca urmare a acestui act creativ sa imi sporesc inspiratia si conexiunea cu divinul din mine.





Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR



IMPARTASESTE-TI CREATIA CU LUMEA



Este timpul sa le permiti altora sa se bucure de munca ta.



Acest mesaj semnaleaza faptul ca ti-ai tinut munca si creatia departe de ochii lumii din cauza perfectionismului sau fricii de a nu fi respins sau criticat. Iti este de folos sa ti se reaminteasca faptul ca nu a existat om pe lume care sa fi creat ceva, orice, si sa fi fost acceptat si apreciat universal de toti. Dorinta de a crea ceva care sa placa absolut tuturor este un obiectiv total nerealist si inutil, mai ales ca asta te impiedica sa iti impartasesti creatia cu exteriorul si sa ajungi la acei oameni care te apreciaza. Incepe prin a comunica despre ceea ce faci cu oamenii apropiati si de incredere care iti vor da parerea lor sincera intr-o maniera delicata si respectuoasa. Reactiile lor te vor incuraja sa continui sa mergi inainte cu proiectele tale.



Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma sustii si incurajezi sa ma asum, sa imi asum creatia si sa ma deschid spre lume cu tot ceea ce sunt si fac.





Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI



LEGEA ATRACTIEI



Mentine-ti gandurile pozitive si inconjoara-te cu oameni pozitivi si situatii pozitive si vei atrage si mai multa pozitivitate in viata ta.



Ai alergat cam mult dupa visele tale ? Acest mesaj vine la tine cu o reamintire importanta ca orice dupa care alergam va fugi de noi. Motivul este din cauza ca in spatele alergarii dupa ceva este energia lipsei si este frica gandului care spune ca : Poate ca nu voi primi ceea ce doresc ! Iar aceasta frica se manifesta ca o profetie autoimplinita. Tu continua sa faci bine ceea ce faci dar cu energia de recunostinta pentru tot ceea ce ai si pentru binecuvantarile care vor veni. Spune multumesc lui Dumnezeu pentru ca iti da dintotdeauna oportunitati. Atrage-ti dorintele, nu alerga dupa ele !



Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma inveti cum sa imi atrag dorintele prin moduri care rezoneaza cu mecanismele universale de atractie.



