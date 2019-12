CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: DUMINICĂ 22 DECEMBRIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Numele Arhanghelului Mihail inseamna "Cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

DA-TI VOIE SA PRIMESTI

Deschide-ti bratele pentru a primi cu voiosie binecuvantarile si raspunsurile rugaciunilor tale pe care Dumnezeu ti le trimite.

Ai primit acest mesaj ca o reamintire cat este de important sa primesti. Ai dat si dai asa de mult, dar este randul tau sa primesti si sa echilibrezi balanta. Divinitatea iti poate raspunde doar la ceea ce tu ceri – iar oamenii doar te pot asista – pana la nivelul la care iti permiti tu sa primesti. Asadar, este timpul sa te pozitionezi in starea de asteptare ca tot ce e mai bun sa vina la tine pentru ca meriti.

Te poti simti mai bine cu privire la a primi, mai ales daca nu esti obisnuit sa primesti sau sa ceri pentru tine, reamintindu-ti aceste trei adevaruri spirituale :

1. Dumnezeu vrea ca tu si toata lumea sa fie fericita, sanatoasa si sa aiba tot ce are nevoie. Pentru ca acest lucru sa se intample, trebuie sa permiti sa primesti sustinerea ce vine la tine.

2. Tu, ca toata lumea, meriti sa fii fericit(a). Nu esti mai fericit atunci cand cei din jurul tau sunt fericiti ? Ei bine, acelasi lucru este valabil si despre tine.

3. Cu cat permiti mai mult sa primesti, cu atat esti mai capabil sa dai.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, ingeri ai abundentei, multumesc pentru tot ceea ce imi trimiteti care sa imi ofere un trai plin de abundenta si bucurie. Va rog sa ma calauziti sa invat sa ma deschid si sa primesc ceea ce merit.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

NASTERE

O noua viata – precum un bebelus, o idee, o veste buna sau un proiect existent – infloreste in tine si in jurul tau.

Ai primit acest mesaj ca o anuntare a faptului ca urmeaza sa traiesti bucuria unui nou inceput de viata, prin nasterea a ceva nou. Ingerii responsabili cu aducerea de vesti bune sunt acum alaturi de tine si te anunta sa te bucuri ca ai sau vei avea de ce. Poate fi vorba concret de o graviditate, de o nastere sau de o adoptie. Dar la fel de bine poate fi vorba de orice forma de nastere, a unei idei ce va aduce mult succes, a unui proiect, a unei relatii, a unei colaborari, a unui contract, a unei asocieri.

Indiferent care este nasterea, este esential sa ai grija de tine si de creatia ta, asa cum o mama are grija de pruncul sau nou nascut. Ingrijeste-te cu iubire suplimentara si cu multa delicatete. Acum ca aceasta nastere este iminenta, permite-ti sa fii calauzit divin de ingeri si arhangheli pentru pasii de actiune pe care sa ii urmezi.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca imi aduce o asemenea veste buna si va rog sa imi calauziti pasii ca sa imi ingrijesc noua creatie cu toata iubirea pe care o merita.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

FII AUTENTIC

Ai incredere ca Sinele tau real, pe care Dumnezeu l-a creat perfect, are puterea si intelepciunea necesara pentru aceasta situatie.

Acest mesaj iti cere sa traiesti si sa creezi orice in viata ta din vocea ta autentica. Nu iti schimba munca doar sa te potrivesti altora. Fii tu insuti! Definitia creativitatii este sa faci ceva proaspat si nou. Daca copiezi munca altora, tu nu creezi. Nu este despre a crea ceva ce sa placa tuturor oamenilor, ci mai intai sa creezi ceva ce sa iti placa tie si iti face inima sa cante cu bucurie. Permite luminii magnifice a lui Dumnezeu sa straluceasca peste inima ta, prin mainile tale si prin mintea ta inspirata, ca sa creezi ce te reprezinta cu adevarat.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca ma calauziti sa imi urmez glasul de inspiratie interioara si sa raman pe drumul dictat de inima mea, fara compromisuri.

