CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: JOI 20 IUNIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Numele Arhanghelului Mihail inseamna "Cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

RUGACIUNEA FUNCTIONEAZA !

Arhanghelul Mihail iti trimite acest mesaj ca sa te inspire sa iti cresti rugaciunile zilnice pentru a mentine o stare foarte buna de sanatate si vitalitate. Fa tot ceea ce simti ca sa iti cresti rugaciunile, inclusiv sa participi in comunitati care se roaga, in biserici, in temple. Roaga-te mai mult pe cont propriu si cere celor ce sunt suficient de deschisi spiritual sa fie alaturi de tine in acest demers. Sute de studii bine documentate arata puterea vindecatoare si benefica a rugaciunii si au eliminat efectul placebo. Sunt dovezi clare ca cu cat se roaga mai multi oameni pentru o cauza, cu atat mai bun rezultatul indiferent de tipul rugaciunii. Ingerii sunt alaturi de tine in timp ce te rogi iar pacea si armonia pun stapanire asupra ta si a celor implicati. Si tine minte : raspunsul pentru rugaciunea ta este de obicei mai bun si diferit decat ceea ce te asteptai.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : roaga-te cu intentie pozitiva pentru orice situatie din viata ta, fara sa te concentrezi pe aspectul negativ sau pe problema ; in loc sa te ingrijorezi, mai bine spune o rugaciune ; vorbeste deschis cu Dumnezeu despre fricile tale, dorintele tale si sentimentele tale ; cere ajutor si apoi accepta-l cand iti este oferit.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc ca imi auzi rugaciunea despre [rosteste situatia] si ca imi raspunzi la ea in cele mai benefice moduri pentru mine si pentru cei implicati.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

DESCOPERA MAI MULTE

O buna stare de sanatate este mai intai de toate responsabilitatea ta si desigur este un parteneriat dintre tine, Dumnezeu, ingeri si fiintele care te pot ajuta. Acest mesaj iti reaminteste faptul ca este important sa iti implinesti rolul tau in aceasta ecuatie. Nu ramane pasiv in ceea ce priveste sanatatea ta fizica, psihica, emotionala, spirituala. Asculta interventia divina pe care o poti auzi sub forma de ganduri si emotii bune. Acestea sunt trimise direct de la Dumnezeu si ingerii ce se ocupa de sanatatea ta. Ei iti ghideaza pasii pe drum. Ai incredere mereu in ce simti pentru binele trupului tau si sa stii ca ai tot dreptul sa ai opinii cu privire la ce functioneaza si ce nu pentru tine.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : obtine o a doua, a treia, a patra opinie sau oricate opinii ai nevoie cu privire la sanatatea ta ; citeste cele mai noi studii despre orice afectiune a corpului fizic te preocupa ; pune intrebari si nu te lasa pana nu gasesti raspunsurile care sa te ajute sa intelegi cauzele unei boli si modurile de vindecare, inclusiv mentala si spirituala ; cauta vindecatori alternativi ; fii deschis la minte sa gasesti si folosesti tot felul de forme de vindecare alternativa care iti este trimisa divin in calea ta.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule, Arhanghele Mihail si Rafael, va multumesc pentru ca ma ghidati cu claritate si delicatete spre informatia de care am nevoie ca sa imi fie bine. Va rog sa imi dati curajul sa fiu ferm in a ma ocupa de nevoile mele de sanatate.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

FII ATENT CE EMOTII AI IN RELATII

Acest mesaj iti este adresat datorita influentei altei persoane asupra unei situatii in care esti implicat. Arhanghelii Mihail si Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii) te ajuta cu toate formele de a-ti mentine sau dobandi starea de bine, inclusiv sa ai parte de o vindecare emotionala a unei relatii. Ei iti trimit acest mesaj ca sa iti indice ca te asista in aspecte ce tin de relatii si sanatate, in special cand cele doua aspecte sunt interpatrunse (cand risti sa iti deteriorezi sanatatea din cauza unei relatii). Ei te pot ajuta sa mentii o comunicare clara si iubitoare cu alti oameni, dar si sa rezolvi neintelegeri din trecut. Ei stiu beneficiile uluitoare asupra sanatatii si starii de bine ale unei inimi pline de iubire, pace si compasiune.

ALTE SEMNIFICATII POSIBILE : cere ajutor de la alti oameni cu o situatie ce te streseaza, nu balti singur in ea fara sa vorbesti si sa incerci o rezolvare ; vine spre tine un mesaj de la o relatie romantica ; ai incredere in intuitia ta cu privire la o relatie la care te gandesti ; fii dispus sa ierti o persoana pe care inca nu ai iertat-o.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Rafael, va multumesc pentru ca imi ghidati relatiile pe calea iubirii, pentru a avea o stare de bine, armonie si sanatate asa cum merit si cum e firesc sa fie.

