CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: MARTI 2 IULIE 2019. Mesajul si rugaciunea zilei!

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

FII DE FOLOS OAMENILOR

Atunci cand iti doresti foarte mult sa imputernicesti si imbogatesti vietile altora, tu cresti gradul de constiinta aici pe pamant. Nicio fapta buna nu este prea mica. Actele de bunatate si de a servi alt om sunt privite pe taramurile spirituale ca fiind unele dintre cele mai inalte obiective. Sa usurezi suferinta altuia in orice fel – o contributie caritabila pentru munca voluntara sau orice la fel de simplu precum a face ziua cuiva mai senina cu un zambet sau un gest de bunatate – este cel mai mare cadou pe care ti-l dai tie insuti. A creste energia planetei facand actiuni lipsite de egoism este un castig pentru toti cei implicati. Crescand vibratia altora, tu iti cresti tie vibratia de fapt.. tine minte, mai presus de orice tu esti aici ca sa lasi in urma ta o lume mai buna decat era cand ai venit. Cauta moduri sa iti marchezi existenta. Nu ai cum rezolva toata durerea din lume dar este imperativ sa nu creezi mai multa. Fii atent si constient la gandurile tale, la cuvinte si la fapte.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa fiu de ajutor celor ce au nevoie de mine, in acelasi timp onorandu-ma pe mine si contributia pe care o am in aceasta lume.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ALEGE IUBIREA IN LOCUL FRICII

Iubirea este energia naturala din care este facut sufletul tau. Frica este o energie invatata in dimensiunea pamanteasca, dar cu bunavointa si munca poate fi dezvatata. Intr-o lume perfecta, oamenii ar invata si practica iubirea iar frica ar fi o anormalitate. Dar nu traim intr-o lume perfecta. Are totusi gradul ei de perfectiune pentru ca permite sufletului tau sa faca cunostinta cu energia fricii in toate deghizarile sale si sa o disipeze cu energia ta interioara de iubire. Pe masura ce devii constient de tine ca fiind o fiinta de lumina ce are o experienta fizica, iti va fi mult mai usor sa te folosesti de energia ta naturala de iubire in toate interactiunile tale zilnice. Cand faci alegerea fricii, tu nu actionezi din adevarul sufletului tau. De aceea simti dificultate in loc de usurinta, nerabdare in loc de acceptare, agitatie in loc de pace. Esti impotriva curentului. Fiecare decizie umana are la baza una din cele doua optiuni : iubirea sau frica. Iubirea inseamna bunatate, compasiune, iertare si empatie ; frica este judecata, vina, indivie, furie, agresivitate. Fa tot ce poti sa urmezi energia ta de baza, iubirea. Frica e doar o iluzie trecatoare pamanteasca. Dupa ce intelegi si simti diferenta dintre cele doua, alegerea iti va deveni mai usoara.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa traiesc in iubire, sa creez in iubire, sa vorbesc in iubire, sa daruiesc si sa primesc iubire., sa simt iubire si sa fiu iubire.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

FII CALM ! CALMUL NU ESTE O SLABICIUNE

O stare de calm nu este un defect de personalitate. Din contra, atunci cand te simti in echilibru si armonie cu sufletul rau, tu atragi acest tip de energie a calmului spre tine. Societatea umana echivaleaza deseori pe cei care sunt mai agitati si in continua miscare si cu personalitate de tip A cu prosperitatea si prestigiul. Dar cu ce cost sunt ei asa ? Cu costul sanatatii fizice si emotionale. Incet si sigur. Rand pe rand. Iata moduri de a gandi si de a actiona potrivite acestui mesaj. Uneori presiunile vietii se pot simti ca si cum lumina sufletului se diminueaza. Este treaba ta sa ai grija de tot ce ai de facut in viata dar fara sa neglijezi drumul sufletului, drum pentru care ai venit e lume. Daca iei prea multe asupra ta, iti poate cauza stres si boala. Daca creezi boala in corpul tau, obiectivele tale aici pe pamant devin mult mai dificil de realizat. Bogatia materiala excesiva nu face parte din misiunea sufletului. Bunastarea vietii este necesara ca sa poti avea confortul de a te ocupa de misiunea ta, dar nu cu pretul epuizarii. Prosperitatea sub forma de bani poate veni spre tine dintr-o varietate de motive, dar nu ar trebui sa fie niciodata un obiectiv ci un instrument. Fericirea si pacea interioara sunt intotdeauna prioritati mai inalte decat un cont mare in banca. Nu poti lua banul sau puterea cu tine atunci cand pleci din aceasta lume, dar poti lua recunostinta si iubirea pe care altii ti le-au dat. Cel mai usor mod de a obtine acea afectiune este sa proiectezi o energie de calm si pace pentru cei din jurul tau. Meditatia si ritualul de a sta in liniste cu ghizii tai este ceea ce ti se sugereaza atunci cand apare acest mesaj.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru starea de pace, liniste, calm si rabdare pe care o instalezi in mine atunci cand eu sunt in starea opusa. Multumesc ca imi reamintesti cat este de important sa ma bucur de o stare de pace launtrica in viata mea.

