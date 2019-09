CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: MARTI 24 SEPTEMBRIE 2019. Mesajul si rugaciunea zilei!

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

COMUNICA SANATOS IN RELATIILE TALE

"Discutiile de la inima la inima si comunicarea clara, asertiva te ajuta sa intelegi si sa fii inteles."

Acest mesaj iti aduce speranta pentru tine si pentru relatiile tale, in special daca ai avut zbateri sa fii inteles de ceilalti. Este la orizont acum o forma mai clara si delicata de comunicare initiata de tine ca raspuns la rugaciunile tale. O noua putere iti da curajul de a vorbi despre sentimentele tale sincere intr-un mod iubitor care tine comunicarea deschisa. Tu nu incerci sa schimbi sau sa convingi pe altii – tu esti doar autentic cu tine.

Mesajul poate fi si un semn de imbunatatire a unei relatii existente sau ca pe drum spre tine se indreapta o noua prietenie sanatoasa sau partener romantic. Atunci cand vorbesti din inima in relatiile tale, altii au ocazia sa te cunoasca si aprecieze exact asa cum esti, ceea ce elibereaza starea de singuratate pentru ca stii ca tu (nu o falsa versiune a ta) esti iubit pentru exact ceea ce esti.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi veghezi cu iubirea si indrumarea ta relatiile din viata mea in care ma exprim sincer, autentic si cu iubire si primesc inapoi intelegere si acceptare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

SUSTINERE SUPLIMENTARA

"Atitudinea ta pozitiva si deschiderea de a primi ti-au dechis o poarta spre abundenta de oportunitati si ajutor."

Acest mesaj este un semn minunat ca primesti suport suplimentar divin pentru ca nevoile tale sa fie implinite. Acest suport poate sa ia forma abundentei, starii de bine emotionale sau eliberarii de anumite responsabilitati, dandu-ti-se mai mult timp sa te focusezi pe prioritatile tale.

Dumnezeu te-a auzit si iti raspunde la rugaciunile si dorintele tale iar asta inseamna ca poti primi intuitie sau idei noi pentru a face actiuni pozitive. Asigura-te ca faci asta, ca sa nu pierzi binecuvantarile care iti sunt oferite. Aceste actiuni ghidate divin pot include sa faci schimbari de stil de viata sanatos (cum ar fi sa faci miscare, sa mananci mai sanatos, sa dormi mai mult) ca sa iti cresti vibratia spirituala care in schimb atrage rezultate ale vietii mult mai pozitive.

Acest mesaj este totodata si o incurajare sa ceri sustinere de la Dumnezeu sau de la cei dragi sau de la un terapeut spiritual plin de compasiune sau sa fii impreuna cu oameni care te pot sustine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru toata sustinerea pe care mi-o dai permanent prin cai stiute si nestiute, pentru ca imi calauzesti actiunile si ma ghidezi pe drumul bun.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

DESPRE SCOPUL DIVIN AL VIETII TALE

"Ai incredere in semne si in ghidarea ta interioara care te calauzesc spre implinire."

Acest mesaj vine ca raspuns la intrebarile tale interne cu privire la urmatorii tai pasi, la drumul tau in cariera sau la drumul spiritual si la misiunea vietii tale. Scopul tau, ca al oricarui alt om, este sa iubesti. Forma pe care tu o alegi sa iti exprimi iubirea trebuie sa se bazeze pe ce iubesti tu sa faci. De exemplu, iti place sa scrii, sa consiliezi prieteni, sa fii printre animale si natura, sa gatesti, sa fii artist, sa inveti copiii, sa faci munca vindecatoare sau sa conduci cercetari ?

Daca iti urmezi inima, vei fi calauzit spre directia potrivita. Da, este nevoie sa iti folosesti si mintea pentru a face planificari si pentru a face parteneriate cu altii care au puncte forte complementare tie. Dumnezeu si ingerii te reasigura ca iubirea pe care o simti este un semn ca aceasta cale de actiune este drumul tau divin.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti pe drumul divin al vietii mele prin sentimentul de iubire, bucurie si pasiune pe care il simt fata de ceea ce fac.

