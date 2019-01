CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: MARTI 29 ianuarie 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne lasate in calea ta, intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Mesajele sunt primite prin intermediul formei stravechi de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

FII BLAND CU TINE

"Ai trecut prin multe si ai nevoie de timp ca sa te vindeci si recuperezi."

Acest mesaj vine ca urmare a faptului ca ai trecut prin multe in ultimul timp si ti-ai fortat limitele. Acum este timpul sa te odihnesti si recuperezi. Oricum, trebuie sa preiei tu initiativa pentru ca odihna si recuperarea sa aiba loc. Poate ca ai trecut printr-o situatie tulburatoare iar inima ta are nevoie sa se vindece de vechi traume reactivate de experiente recente. Daca ai suferit o pierdere, fii bland cu tine si da-ti timp sa te vindeci. Onoreaza-te prin a-ti da somn in plus si evita orice sau pe oricine are energie joasa si dura. Scalda-te in energie blanda, poate prin primirea de tratamente de ingrijire cu care rezonezi, ascultand muzica relaxanta si mancand alimente sanatoase care iti fac bine si placere. Acesta este un timp in care poate fi nevoie sa te retragi, cat timp nu te retragi si de la tot ce inseamna sustinere de vindecare si ajutor.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi vindeci inima, sufletul si trupul, pentru ca ma sustii sa fiu total functional, intreg, recuperat si plin de viata.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

CEREMONII SI FESTIVITATI LA ORIZONT

"Este un timp favorabil pentru treceri importante de viata de la o etapa la alta, precum onomastici, aniversari, nasteri, nunti, botezuri."

Va exista un motiv pentru care te vei reuni cu cei iubiti tie si veti sarbatori impreuna. Acest mesaj este un semn pentru un ritual important omenesc care semnifica si marcheaza o trecere de la o etapa de viata la alta, precum este o nunta, o nastere, o aniversare. Foarte posibil este sa fii implicat intr-un asemenea eveniment, poate chiar ca organizator.

Acest mesaj mai este un semn ca o relatie de iubire poate avansa la urmatorul nivel al sau si ca va veti sarbatori faptul ca sunteti impreuna. Daca esti singur, acest mesaj este un potential semn al intalnirii in curand al partenerului viitor de termen lung.

Pana la urma, tu esti menit sa aduci energia divina pe pamant deci ai abilitatea sa sarbatoresti toata viata in toate formele sale de manifestare, pentru inaltarea si vindecarea altora. Simte-te liber sa o faci cu orice ocazie !

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru bucuria clipelor vietii traite in iubire si prietenie alaturi de cei dragi. Multumesc pentru ca ne veghezi, ne aduni laolalta si ne protejezi !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

UN NOU PAS IN IUBIRE

"O viata romantica noua sau reinnoita este pregatita acum pentru tine"

Inima ta este pregatita pentru a iubi profund si acest mesaj valideaza faptul ca Universul ti-a auzit si primit rugaciunile si intentiile pentru o viata mai intensa romantica. Arhanghelul Mihail iti transmite ca energii inocente, jucause si tineresti se indreapta spre tine, deci cufunda-te in aceasta stare inclusiv cu actualul tau partener. Daca esti singur si cauti pereche, mesajul este semn al unei noi etape de curtare, de flirt, de indragostit la prima vedere si de bucuria adusa de o noua iubire.

Este totodata si un mesaj pentru tine sa te reindragostesti de propria ta viata si sa apreciezi si valorizezi viata ta cu tot ce e in ea. Focuseaza-te pe binecuvantarile pe care le ai si te vei recupla la energia iubirii din care este facut orice om. Rugaciunile de recunostinta te ajuta foarte mult sa apreciezi acest cadou uluitor pe care Dumnezeu ti l-a incredintat : viata ta.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru iubire. Iubesc viata, iubesc oamenii din ea, iubesc darurile divine, te iubesc pe tine si toti ingerii si ghizii.

