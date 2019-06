CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: SAMBATA 22 IUNIE 2019. Mesajul si rugaciunea zilei!

Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

JOACA CU VIATA

Arhanghelul Mihail te sfatuieste prin acest mesaj sa te focusezi pe echilibrarea tuturor fatetelor vietii tale pentru a-ti crea un stil de viata mai armonios decat il ai in prezent.

Sabia si scutul iti sunt oferite simbolic ca si instrumente puternice de eliberare de stres. Viata unui om este in echilibru atunci cand cele patru domenii principale sunt in balanta completa. Aceste patru domenii sunt : mediul de acasa, munca, relatiile sociale si joaca (distractia-relaxarea). Mediul de acasa : casa ta este sanctuarul si castelul tau, este locul unde iti descarci cele mai mari presiuni si stresuri si iesi incarcat, energizat, unde esti hranit spiritual, unde este ordine si pace. Este important ca caminul tau sa hraneasca si sa sustina celelalte domenii ale vietii. Munca : este locul de unde iti castigi existenta. Locul de munca poate fi locul unde sa traiesti cele mai mari satisfactii si provocari, cele mai mari impliniri si realizari. Relatiile sociale : intr-o viata echilibrata, este important sa ai prieteni cu care sa impartasesti sentimente adanci si in compania carora sa te relaxezi complet. Numarul acestor relatii depinde de preferinta fiecarei persoane. Joaca cu viata : acest domeniu contine hobbyurile, sporturile, activitatile de relaxare, implicarile placute in activitati de grup, voluntariat, dezvoltare spirituala. Aceste activitati iti eleveaza starea mintii, dau la o parte confuzia, frustrarea si stresul.

Arhanghelul Mihail te va asista sa iti revizuiesti, refocusezi, schimbi si re-energizezi orice domeniu care este in afara echilibrului, ca sa aduci in viata ta armonia dorita. Zambeste !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : sanatate si nutritie imbunatatita / fa curatenie / revizuieste o relatie / cauta un consilier / muncesti prea mult / e timpul pentru o vacanta / casa noua / job nou / prieten sau iubire noua / o relatie se va imbunatati / dormi mai mult sau mai putin sau mai calitativ / mediteaza.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma ajuti ca mintea, corpul si spiritul sa imi functioneze impreuna in armonie completa. Imi petrec fiecare zi echilibrandu-mi energiile si avand grija de fiinta mea. Aduc echilibru intre munca si odihna si dau corpului meu tot ce are nevoie pentru a-si mentine sanatatea. Iti multumesc cand ma alertezi ca un domeniu al vietii mele este in afara echilibrului si ma calauzesti spre intelepciunea necesara de a restaura armonia.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ELIBEREAZA GRIJILE – TRAGE CABLUL DE LA INGRIJORARE

Arhanghelul Mihail este prezent alaturi de tine pentru a te decupla de la ingrijorare. Doar cere-i asta si se va face !

Sabia si scutul iti sunt oferite simbolic de Arhangelul Mihail ca instrumente puternice de eliberare de stres. Ingrijorarea este doar un obicei universal de manifestare a fricii. S-a estimat ca o persoana petrece 20-40% din timp revizitand trecutul cu furie, vinovatie, durere, o alta portiune de 20-40% ingrijorandu-se ce s-ar putea intampla in viitor, apoi intrebandu-se de ce nu are suficienta energie ramasa pentru prezent, pentru a fi aici si acum. Arhanghelul Mihail paseste in fata ta spre a te asista in acest obicei distructiv, luandu-ti ingrijorarile excesive si asistandu-te sa ramai focusat in prezent. Ai putea fi ghidat sa iti scrii grijile in fiecare zi intr-un jurnal sau sa scrii o scrisoare ingerilor tai si sa o plasezi la altarul pentru ingeri. Ai putea sa fii ghidat sa te conectezi cu ingerii prin meditatii si sa vizualizezi cum plasezi grijile tale intr-o cutie angelica, dandu-le astfel lor. Arhanghelul Mihail este aici ca sa te ajute sa fii total prezent in ACUM pentru ca ACUM este singurul loc in care poti obtine un efect. Oricum, nu te poti ingrijora intr-atat de mult incat sa aduci o contributie sau diferenta in bine intr-o situatie.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : dormi prost si ai nevoie de reechilibrare / treci din nou si din nou peste o problema / te simti blocat si fara motivatia de a avansa / rezisti in fata schimbarii / exagerezi cu protectia excesiva asupra copiilor / te simti in dezechilibru / exagerezi in general / esti prea grabit / hiper-activitate / nu esti productiv.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa ma simt calm si centrat. Realizez ca eu sunt mai mult decat ce ma supara si ingrijoreaza. Ingrijorarea mea este doar un obicei pe care acum il eliberez cu ajutorul Tau. Imi ridic nivelul de energie gandind pozitiv si eliberand orice furie si anxietate stocata in mine. Iti multumesc ca ma asisti in acest proces important pentru mine !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

OPRESTE AMANARILE – LASA SCUZELE, TRECI LA ACTIUNE !

Arhanghelul Mihail iti spune cu respect "gata cu scuzele !". Este timpul sa fii productiv.

Sabia Arhanghelului Mihail iti este prezentata simbolic ca o strigat pentru o actiune definitiva. Viata iti prezinta continuu proiecte noi, provocari si moduri de invatare de noutati care sa te duca mai departe de zona de confort. Nu apar doar noi proiecte ci si responsabilitati de rutina, lasandu-te sa te simti ca si cum este o greutate energetica pe umerii tai. Multi factori pot fi asociati cu cercul lui "a nu face" precum teama, stresul si coplesirea. Ciclul amanarilor este unul dat de gandirea neproductiva si de comportamentul neproductiv. Arhanghelul Mihail sta langa tine acum ca sa rupi acest ciclu energetic folosind aceasta sabie puternica a Lui. El iti va elibera presiunea si stresul asociat cu diverse sarcini de facut si te va ghida sa te ocupi productiv de ele, folosindu-te de suport, incurajare si energie. Arhanghelul Mihail iti va curata si gandurile de negativitate si ingrijorare, ca sa previna orice scuze care pot reaparea. El iti afirma : "de indata ce ai inceput, vei termina!". Actiunea potrivita este unica solutie acum. Arhanghelul te imputerniceste sa iti muti focusul spre o finalizare de succes si spre sentimentele pozitive pe care le vei simti cand vei avea parte de aceasta implinire.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : ai ajutor in organizare, prioritizare, miscare, finalizare / rupi o dependenta / vindecare dupa o boala lunga / cerc complet intr-o situatie / echilibru / realizari / premii / recunoastere / calificare superioara dobandita / originalitate / o descoperire, o inventie.

Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa fiu productiv si proactiv. Sunt dispus sa fac actiunile pentru care opun rezistenta, gratie ghidarii Tale. Eu ma ocup de viata mea responsabil si imi ating obiectivele propuse. Vreau sa fiu organizat, eficient, productiv si mandru de tot ce realizez. Asa sa fie si asa si este. Multumesc!

MESAJE NOI de la ARHANGHELI pentru ZODII, saptamana 24-30 iunie 2019. Ce iti rezerva noua saptamana?

Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 24-30 iunie 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.

Stiai ca fiecare zodie are un arhanghel ce o indruma si calauzeste ? Iata care sunt acestia aici!

Citeste aici DESPRE TOTI ARHANGHELII SI CUM SA TE CONECTEZI CU EI.

Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

Mesaj de la Arhanghelul Mihail : O provocare noua si plina de entuziasm. Ai tot ce iti trebuie ca sa reusesti. Revizuieste contracte si documente cu foarte multa atentie.

Mesaj detaliat :

O provocare noua se indreapta spre tine. Viata iti aduce ceva neasteptat dar nu te ingrijora – ai resursele, calitatile si priceperea de a avea succes. Intelectul si abilitatea ta de a discerne adevarul sunt singurele instrumente de care ai nevoie. Nu ezita sa faci cercetari sau sa ceri asistenta de la cei priceputi pe aceasta tema. Contractele legale si cele de afaceri vor trebui revizuite in amanunt ca sa t asiguri ca nu este strecurat nimic care sa fie in defavoarea ta.

Semnificatii suplimentare : Comunica-ti clar planurile ; Ai de-a face cu documente importante ; O amanare temporara pentru un proiect, ca sa se intample totul la timpul potrivit.

Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

Mesaj de la Arhanghelul Ariel : Ai asa de multe motive pentru care sa simti recunostinta ! Te asteapta un succes financiar sau o promisiune de retragere dintr-un proiect din care vrei sa iesi. O viata de familie bogata si plina de satisfactii.

Mesaj detaliat :

Te poti bucura in tihna pentru ca ai foarte multe motive pentru care sa simti recunostina. Te asteapta succes financiar si ar trebui sa nu mai fii ingrijorat despre bani. Se anunta un mod de trai imbelsugat si asta pentru ca ai muncit cu atata dedicare si consecventa ca sa ajungi unde esti. Viata de familie a devenit una din cele mai mari binecuvantari din viata ta. Poti defini familia ca familia in care te-ai nascut sau poate ca e vorba de cea pe care ai ales-o cu legaturi care sunt la fel de puternice sau chiar mai solide. Exista multa iubire si sustinere in jurul tau. Tu intelegi ce conteaza cu adevarat si din aceasta constientizare iti vine pacea interioara.

Semnificatii suplimentare : Fericit mereu sa fii, ai de ce. Comunitate. Legaturi benefice cu arborele genealogic. Investitii de termen lung.

Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

Mesaj de la Arhanghelul Haniel : Inspiratii puternice psihice spirituale. Reflectie si meditatie care iti ofera informatii valoroase. Fii la pace.

Mesaj detaliat :

Raspunsurile pe care le cauti sunt in tine ! Ele nu pot fi gasite prin intelect, in schimb sunt un produs al sentimentelor tale profunde. Situatiile emotionale iti furnizeaza foarte multa inspiratie acum. Intuitia si mesajele psihice trebuie tratate serios si cu mare respect pentru ca ele iti sunt date cu multa incredere. Visele tale de noapte pot detine si ele chei spre a intelege ce actiuni sa faci in continuare. Sunt multe aspecte dintr-o situatie de care nu esti constient dar arhanghelul Haniel iti poate da iluminare si raspunsurile cautate. Nu este un timp de actiune ci de reflectie si meditatie. Ai incredere ca evenimentele se vor derula perfect si ca vei sti cand sa mergi mai departe si cum. Ramai rabdator si fii la pace, stiind ca ghidarea ta interioara nu te va dezamagi.

Semnificatii suplimentare : Puterea subconstientului tau in actiune. Sa ai disponibilitatea de a ierta. Trezire spirituala. Rabdare. Ai acces la misterul si veneratia pentru Univers. Continua sa ai incredere in cei in care ai acum.

Haniel este un arhanghel frumos si mistic care te poate ajuta sa intelegi mistere vietii. Numele ei inseamna "gratia lui Dumnezeu" si este perceputa ca avand multe aparitii de imparateasa. Haniel ii ajuta pe cei ce s-au imbarcat intr-o cautare interioara pentru semnificatii si raspunsuri in viata lor. Ea este un ghid spiritual iubitor si intelept care te asista in a-ti dezvolta intuitia si abilitatile psihice.

