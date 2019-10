CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: VINERI 11 OCTOMBRIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Numele Arhanghelului Mihail inseamna "Cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

PRIMESTI PASIUNE SI SCOP

"Primesti entuziasm care iti da energie si motivatia de a lucra la un proiect plin de semnificatie si foarte drag inimii tale."

Acest mesaj este un semn al pasiunii pe care o simti si o vei simti pentru un nou proiect care este parte din scopul si misiunea vietii tale. Dorinta ta de a ajuta pe altii te motiveaza sa iti dedici timp acestei directii. Chiar daca nu iti este acum foarte clar despre ce proiect este vorba si cum te vei ocupa mai bine de el, sa ai incredere nestramutata ca ai toata capacitatea sa o faci si ca esti sustinut in acest sens. Pasiunea ta iti da si puterea si curajul necesar pentru a rosti adevar, pentru a cere ce resurse ai nevoie, pentru a vorbi aspecte relevante si a pune intrebarile pertinente ca sa ajungi la cat mai multi oameni, inclusiv prin toate formele de comunicare pe internet.

Petrece-ti timp rostind rugaciuni, cercetand, mergand la studii ca sa fii bun in ce faci, socializand, discutand cu mentori si adunand informatiile necesare pentru a te dedica acestui proiect plin de sens. Doar asigura-te ca etapa in care te pregatesti nu iti intarzie prea mult actiunea in sine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi dai motivatia si sustinerea de a fi folositor vietii mele prin proiectele pe care le realizez, prin oamenii cu care lucrez.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

CURATA NEGATIVITATEA

"Elibereaza negativitatea din tine sau din preajma ta."

Ai primit acest mesaj pentru ca ai nevoie sa cureti energia negativa din tine sau din preajma ta. Poate fi o negativitate a clipei prezente sau o durere mai veche din trecutul tau pe care o cari cu tine pentru ca ai avut dificultatea de a ierta. Din fericire, nu trebuie sa stii ce forma de negativitate cureti, nici nu esti sfatuit sa o analizezi si retraiesti. Pana la urma, focusarea pe negativitate nu face decat sa ii dea putere. Ai nevoie acum doar de putina grija de sine pentru a iti curata campul. O poti realiza spunand rugaciuni spre Dumnezeu, spre Iisus si spre Arhanghelul Mihail sa ridice de pe tine ce nu iti mai serveste. Ai putea chiar sa apelezi la un vindecator spiritual de incredere pentru ajutor in acest proces.

Cei care sunt foarte sensibili absorb de regula energiile mai joase. Deci nu e nimic de temut sau de rusinat, este doar o constientizare ca sa te ocupi de aceasta situatie. Alte metode eficiente de curatare includ : sa dormi cu un cristal de cuart fumuriu alaturi / sa mirosi ulei de salvie / sa faci baie cu sare de mare / sa petreci timp in natura / sa faci miscari fizice blande.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma indrumi sa fiu eliberat de orice nu imi serveste, ca sa fiu deschis spre bucurie si prosperitate pe calea mea.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

IA-O USUREL SI FA TOTUL CU USURINTA

"Sanatatea, fericirea si abundenta au nevoie de o abordare blanda a vietii si a muncii tale din partea ta."

Ingerii si arhanghelul Mihail iti trimit acest mesaj pentru ca ti-a fortat propriile limite si sarcini multiple de facut, grabindu-te sa implinesti termene limita si ingrijorandu-te pentru alti oameni. Poate ca ai exagerat si cu socializarea sau petrecerile de lunga durata. Acum este timpul sa te odihnesti si sa te detoxifiezi sau chiar sa te abtii. Astfel iti vei recupera urgent sanatatea si energia vitala.

Acest mesaj este si o reamintire sa ramai in momentul prezent si sa te ocupi de proiecte cate unul pe rand, ca sa eviti sentimentul de a te simti coplesit. Poate ca ai fost focusat foarte mult spre viitor, anticipand vremuri mai bune sau ingrijorandu-te cu privire la ce ar putea veni. Sau te-ai consumat de evenimente trecute. Acum esti calauzit sa te concentrezi doar pe aici si acum ca sa te bucuri de viata chiar daca circumstantele curente nu sunt ideale.

In plus, este un semn de a te retrage dintr-un job epuizant sau sa renunti la un hobby daca acesta te pune in risc de sanatate fizica sau mentala. Ia-o usurel cu totul si abordeaza-ti viata cu delicatele si blandete.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa traiesc usor si bine, sa fac actiuni care aduc usurinta si se simt bland in intreaga mea fiinta.

