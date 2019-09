CALAUZIRE ZILNICA Arhanghelul Mihail pe ZODII: VINERI 27 SEPTEMBRIE 2019. Mesajul si rugaciunea zilei!

Numele Arhanghelului Mihail inseamna "Cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje !

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

VESTI BUNE !

Rugaciunea ta a fost auzita si vei primi raspuns intr-un mod creativ.

Acesta este un anunt pentru faptul ca o veste va veni si vei fi foarte fericit sa o primesti. Toata munca buna pe care ai facut-o culmineaza in sucees. Rezultatele pot diferi de asteptarile tale, dar vei fi incantat cu ele totusi. Din acest motiv, sa ramai cu mintea deschisa cu privire la cum vor veni spre tine recompensele tale. Daca astepti doar un fel de sucees, s-ar putea sa nu observi ca el vine intr-o alta forma. Cu privire la intrebarea cand vine aceasta veste minunata, Arhanghelul Mihail impreuna cu Arhanghelul Gabriel (arhanghelul ce aduce mesaje de la Dumnezeu) iti transmite ca timpul este oricand intre cateva zile si doua luni de acum incolo. Vei primi ce trebuie si in modul potrivit. Tu trebuie sa mentii un nivel ridicat si pozitiv de asteptare pozitiva.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, Arhanghele Gabriel, va multumesc pentru ca imi coordonati in culisele divine rezultatele fericite ale muncii mele si imi transmiteti acest mesaj fericit.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

RECUNOSTINTA

Atragi mai multe binecuvantari atunci cand apreciezi actualele tale binecuvantari.

Acesta este un mesaj puternic si foarte iubitor pe care il primesc, pentru ca energia recunostintei este magnetica si vindecatoare. Cand ai o apreciere sincera si autentica pentru toate binecuvantarile prezente in viata ta, tu deschizi usa pentru ele sa continue sa vina. Recunostinta este o rugaciune ce atrage oportunitati minunate si relatii la inaltime. Este opusul starii de a te plange, vaita, victimiza care este de fapt rugaciunea negativitatii ce atrage si mai multa negativitate. Acest mesaj iti cere sa recunosti toate motivele de recunostinta ce te inconjoara pe tine si familia ta si munca ta creativa. Fii recunoscator pentru maine si automat vei sterge toate ingrijorarile pentru viitor. Esti in siguranta sa iti deschizi inima spre experienta calda si iubitoare de a fi recunoscator pentru ceea ce ai, ce ai avut in trecut si ce vei avea in viitor. Recunostinta este credinta in actiune.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca imi aduci mesajul plin de iubire al recunostintei. Simt recunostinta pentru tot ceea ce este in viata mea acum !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

EXPRIMA-TI ADEVARUL INTERIOR !

Munca ta creativa straluceste cel mai mult atunci cand ea reflecta gandurile si sentimentele tale reale.

Daca te-ai simtit cumva blocat creativ, acest mesaj pe care il primesti are drept scop sa te faca sa zbori din nou. Incepe prin a exprima exact ce simti acum. Scrie despre asta, canta, picteaza, fotografiaza, danseaza sau proclama-ti adevarul interior in orice forma te simti inspirat sa o faci. Cand incepi cu adevarul despre ce simti in fiecare moment, tu deblochezi orice blocaj creativ. Desi te-ai putea simti vulnerabil cand iti exprimi emotiile si gandurile curente, tine minte ca acest proces te va conduce spre noi inaltimi creative. Nu trebuie sa iti arati sentimentele care te jeneaza in public ; totusi, iti face bine sa le exprimi tie insuti si sa le scoti in afara pentru a ajunge la o creativitate autentica.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca ma sustii sa imi exprim sincer gandurile si emotiile, iar acest lucru imi face mult bine si ma ajuta sa fiu un om creativ in orice fac.

