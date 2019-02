CĂLĂUZIRE ZILNICĂ Arhanghelul Mihail pe ZODII: VINERI 8 februarie 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne lasate in calea ta, intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Arhanghelul Mihail este foarte puternic, cu rol principal de protectie si claritate pentru intrebarile noastre. Numele Arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Mesajele sunt primite prin intermediul formei stravechi de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

IERTAREA VINDECA SI TE VINDECA

"Este timpul sa eliberezi orice furie reprimata pentru ca altfel iti blocheaza sanatatea si fericirea."

Acesta este un mesaj foarte frumos de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai care te iubesc foarte mult si vor sa te ajute sa iti atingi urmatorul nivel pozitiv in sanatatea si fericirea ta. Ei vad ca te blochezi si te tii inapoi de o furie reprimata si de anumite resentimente. Cel mai probabil tu deja stii despre ce e vorba si ce trebuie sa eliberezi din tine, dar poate ca ai avut dificultate in a da drumul cu adevarat.

Iertarea nu inseamna conditionare, nu inseamna sa accepti sau sa gasesti scuze pentru comportamentul altcuiva. Iertarea inseamna ca nu mai doresti sa iti faci tie rau de acum incolo. Chiar nu trebuie sa iti placa o persoana sau sa petreci timp cu ea. Trebuie doar sa fii de acord sa ii eliberezi energia din psihicul tau. Sa nu te mai gandesti la ce a facut sau nu, la ce a zis sau nu, sa nu mai simti nimic atunci cand te gandesti.

Acest mesaj se poate referi totodata si la a te ierta pe tine insuti pentru actiuni pe care le regreti. Autoinvinovatirea este la fel de toxica ca a da vina pe altii. Singurul lucru valoros in a reflecta asupra trecutului este sa invatam din el, nu sa ramanem agatati in el prin vina sau acuzatii.

Ingerii insista sa iti reaminteasca ca a mentine furia te raneste doar pe tine, nu si pe cealalta persoana. Resentimentele reprimate sunt toxice pentru sanatatea ta fizica, mentala si emotionala. Tot ce ai de facut este sa dai dovada de putina disponibilitate pentru a ierta, iar Dumnezeu, Iisus si ingerii vor face tot restul muncii pentru tine.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ghidezi sa ma eliberez de toate trairile toxice ale neiertarii de care sunt sau nu constient. Iti multumesc pentru grija si protectia ta !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

DA-TI VOIE SA STRALUCESTI IN MARETIA TA

"Esti calauzit sa fii curajos si sa iti arati lumii acel aspect care este mai mare decat insasi viata, adica maretia ta."

Acum este un moment bun sa iti arati personalitatea si sa stralucesti puternic ! Acest mesaj vine ori de cate ori te-ai ascuns de propria ta lumina de teama de a nu fi "prea mult". Esti ghidat sa iti arati maretia.

Razi din toata inima, exprima-ti opiniile liber, imbraca-te curajos si nu te da inapoi. Tu ii inspiri pe altii sa straluceasca si ei lumina lor prin exemplul lor de a trai.

Acest mesaj este si un semn sa te exprimi si sa cureti orice furie pe care ai reprimat-o intr-o relatie. In particular, fa actiuni sanatoase in casnicie in care un resentiment ascuns a afectat negativ romantismul si prietenia din parteneriatul vostru. Vei primi vindecare daca este cazul acestei situaii.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti sa imi asum si manifest stralucirea divina, sa ma exprim in lume la nivelul la care sunt cu adevarat si sa primesc inapoi acceptare, iubire si maretie.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

DEZVALUIE-TI ADEVARATA FATA

"Pe masura ce le permiti altora sa cunoasca pe adevaratul TU, vei simti bucuria de a fi iubit pentru cine esti tu cu adevarat. "

Acest mesaj vine la tine sa te reasigure ca este in siguranta sa fii autentic si real cu ceilalti. Te vei simti mult mai bine cand iti vei dezvalui adevaratele emotii, chiar daca altii nu le inteleg. A te tine in tine ca intr-o oala cu presiune nu este sanatos si nici eficient. Tine minte ca oamenii pot sa nu fie de acord unii cu altii si totusi sa se iubeasca intre ei, cu conditia sa trateze relatia cu respect.

Daca ai fost criticat, judecat, marginalizat pentru ca esti diferit sau gandesti diferit ca altii, te-ai putea teme sa iti dezvalui cu sinceritate cine esti tu cu adevarat (ce simti, ce gandesti, ce vrei, ce nu vrei). Arhanghelul Mihail si ingerii sai te asigura ca ei te protejeaza insa este nevoie sa te asumi si tu cu iubire de sine si curaj. Tu esti unic, creat cu un scop unic si iti vei implini acest scop unic dezvaluindu-ti unicitatea.

Ingerii pazitori te iubesc neconditionat si stiu cine esti tu de fapt, care iti sunt visele si de ce esti capabil. Cere lui Dumnezeu sa iti intareasca increderea de sine si invata sa te iubesti pe tine asa cum te iubeste Creatorul tau.

Acest mesaj este totodata si un semn pentru tine sa termini un proiect care este din inima, cum ar fi sa scrii, sa compui, sa canti sau sa muncesti la o afacere care ii ajuta si inspira pe altii. Roaga-te pentru curaj si vei fi calauzit spre oameni de incredere si de ajutor care te vor onora si iti vor sustine calatoria.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru toata sustinerea si protectia pe care mi-o acorzi permanent, sub care eu pot avea curajul sa ma prezint lumii si mie insumi exact asa cum sunt si sa iubesc totodata ceea ce sunt.

