Calcul ascendent. Tu in ce ZODIE ai ASCENDENTUL? Stii cum iti INFLUENTEAZA VIATA zi de zi?

Multe persoane isi citesc zodia in horoscopul zilnic, saptamanal, lunar, anual si pot sesiza unele nepotriviri intre ce citesc si cum sunt ei de fapt zi de zi. Acest lucru se datoreaza diferentei de caracteristici dintre zodia in care s-au nascut si zodia in care le este toata viata ascendentul.

Spre exemplu, dupa calcul ascendent, cineva din zodia Leului poate avea ascendentul in Fecioara.

Desi Leul straluceste in atentia oamenilor si isi doreste aceasta atentie, persoana analizata nu se simte in apele sale cand lumea este cu ochii pe ea. Se simte chiar in antiteza cu caracteristicile Leului, asta din pricina puternicei influente a ascendentului sau Fecioara ce o face sa fie dornica de a actiona din spatele reflectoarelor in discretie si eficienta.

Ani de zile poti sa ai si tu asemenea confuzie daca nu iti stii si citesti si ascendentul.

Calcul ascendent. Cum se face?

Daca nu stii care iti este Ascendentul, ai nevoie de data nasterii zi / luna / an, de ora nasterii si de orasul in care te-ai nascut.

Poti afla rapid aici Ascendentul tau introducand aceste date.

Impreuna cu semnul zodical in care era Soarele la momentul nasterii – si care iti defineste zodia de la nastere – si semnul zodiacal in care era Luna la momentul nasterii – semn ce in unele culturi este chiar mai important decat primul – Ascendentul este unul din cele trei postamente importante pe care se sprijina configuratia ta unica astrologica de cand te-ai nascut. Toate trei iti construiesc personalitatea.

Ascendentul unei persoane este semnul zodical care apare la orizontul de rasarit, sau estic, in momentul nasterii sale.

Ascendentii se schimba la intervale de doua ore, astfel incat in 24 ore este reprezentat tot zodiacul cu cele 12 semne.

In timp ce zodia in care e Luna la nastere indica cine esti tu in interiorul tau, Ascendentul tau indica multe despre personalitatea ta din exterior, din relatiile cu altii, masca ta sociala cum s-ar spune mai exact. Cu alte cuvinte, ceea ce oamenii vad mai intai la tine ca prima impresie este Ascendentul. Gandeste-te la Ascendent ca la semnul primei impresii in lume.

Vei manifesta caracteristicile Ascendentului tau de-a lungul vietii nu doar fizic dar si emotional si spiritual.

Ascendentul este semnul prin care oamenii ne inteleg si percep dar si prin care noi percepem lumea inconjuratoare. Cand ne intalnim cu altii, ei ne „simt" inconstient prin ambalajul si vibratia Ascendentului nostru mai mult decat prin zodia in care era Soarele la nastere.

Ascendentii nostri arata reactia noastra naturala la oamenii si situatiile noi. Cand ne aflam intr-un mediu strain sau cunoastem pe cineva nou, toate reactiile noastre imediate vor fi reprezentate de Ascendent. Abia dupa putin timp in care ne acomodam, incepem sa reactionam in functie si de celelalte laturi ale personalitatii.

De aceea, prima impresie poate fi diferita fata de cum este persoana cu adevarat.

Este un mit popular conform caruia dupa 30 ani este mai dominant Ascendentul. Acest lucru este fals. Mitul a aparut urmare a experientei prin care se vede ca dupa 30 ani cu aproximatie se formeaza o personalitate completa si complexa a unei persoane ajunse la un grad echilibrat de maturitate. Astfel, personalitatea de zi cu zi integreaza atat caracteristicile zodiei prin care vine pe lume dar si tot ce invata, crede si este modelat de lumea exterioara. Avand toate datele la pachet, o persoana poate alege instinctiv sa fie mai mult ca zodia de nastere sau mai mult ca Ascendentul sau, de la caz la caz.

Ti-ai facut un calcul ascendent? Iata cum esti tu in functie de Ascendentul tau!

Ascendentul in Berbec

Puncte forte: direct, persuasiv, rapid

Slabiciuni: nerabdator, face pe seful

Daca ti-ai facut calcul ascendent si ai aflat ca il ai in Berbec ar trebui sa stii ca, indiferent de subiect, tu ai atitudinea ca te poti descurca. Asta poate avea impact asupra vietii tale profesionale daca te gasesti deseori luand rolul de lider in proiecte. Dar la fel de bine iti afecteaza rolul din grupul de prieteni. De obicei tu esti factorul decizional al planurilor? Acesta poate si ascendentul Berbec care vorbeste.

In Astrologia pentru incepatori, Joann Hampar da o descriere excelenta a Ascendentului Berbec : „Ascendentul Berbec da lumii o personalitate foarte volubila, una energica si impulsiva. Daca ai acest ascendent, vei exprima entuziasm, nerabdare si un mare apetit pentru viata. Nu te descurajezi usor si cand ai in fata o provocare, primesti ocazia si te ocupi de ea". Este posibil sa ai parul mai rar si sa fii roscat in complexitatea ta umana.

Acendentul in Taur

Puncte forte: sustinator, senzual, grijuliu

Slabiciuni: nesigur, vanitos, incapatanat

O persoana cu Ascendentul Taur va fi puternic si stabil, cu o personalitate tacuta. Acesti indivizi sunt mai degraba incapatanati, din moment ce sunt Tauri. Ramai fidel cuvantului dar si faci tot ce trebuie sa faci ca sa oferi o viata confortabila tie si celor iubiti.

Ai o aparenta senina desi poti avea un gat proeminent sau o constitutie robusta, ca o piatra. Inclinatia spre obiecte de lux iti poate face aparenta sa fie poleita si stralucitoare. Ai un instinct de colectionar ce te duce spre relatii puternice de lunga durata. Iti place sa iti tii picioarele foarte bine infipte in pamant, preferabil in medii cunoscute.

Ascendentul in Gemeni

Puncte forte: energetic, curios, spiritual

Slabiciuni: duplicitar, coplesitor, distras, cu capul in nori

Ascendentul in Gemeni este prietenos si vorbaret, cu un farmec spiritual si o personalitate tanara, ca sa nu mai vorbim de aparitia fizica. Cei cu acest ascendent sunt cel mai preocupati cu fluxul informatiilor, mai ales ca acest flux de informatii este cel ce ii ajuta sa isi extinda cercurile sociale. Fata este sub forma de inima si ai degete lungi si gratioase.

Felul tau de a folosi cuvintele te ajuta fara efort sa te integrezi si sa ramai in orice cerc social, uluind pe toti cu farmecul tau si cu intrebarile tale pline de semnificatii. Stii cum sa mentii echilibrul intre a vorbi si a asculta, ceea ce te face chiar incantator, dar esti tentat sa te folosesti de talentele tale sociale doar ca sa obtii ceea ce vrei.

