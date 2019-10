Articol publicat in: Societate

CALENDAR ORTODOX 11 OCTOMBRIE 2019. Zi mare, mii de români îşi serbează onomastica

CALENDAR ORTODOX 11 OCTOMBRIE 2019. Pe data de 11 octombrie, este prăznuit Sfântul Apostol Filip, RomaniaTV.net vă prezintă cele mai importante sărbători religioase de peste an. CALENDAR ORTODOX 11 OCTOMBRIE 2019. Sfântul Apostol Filip este unul din cei şapte diaconi şi s-a născut în Cezareea Palestinei. Împreună cu Sfântul Arhidiacon Ştefan s-au numărat între cei şapte diaconi aleşi de către Sfinţii Apostoli.

Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 7 diaconi; Sf. Ier. Teofan Mărturisitorul, episcopul Niceei



Greco-catolice

Sf. ap. Filip, dintre cei 7 diaconi; Sf. cuv. Teofan Mărturisitorul



Romano-catolice

Ss. Ioan al XXIII-lea, pp.; Filip, diacon; Alexandru Sauli, ep. CALENDAR ORTODOX 11 OCTOMBRIE 2019. În vremea prigoanei asupra creştinilor pornite la Ierusalim, Sfântul Filip s-a stabilit în Samaria, unde a predicat cuvântul lui Hristos. Tot aici, a înfăptuit mai multe minuni, scrie crestinortodox.ro. CALENDAR ORTODOX 11 OCTOMBRIE 2019. Sfântul Filip este cel care l-a botezat pe Simon Magul şi pe eunucul Candachiei, Regina Etiopiei. A fost hirotonit Arhiereu al cetăţii Tralles, unde a şi încetat din viaţă. După uciderea Sfântului Ştefan şi declanşarea persecuţiei împotriva Bisericii din Ierusalim, Sfântul Apostol Filip a mers în Samaria, unde propovăduia pe Hristos.



A făcut misiune evanghelizatoare în Etiopia şi a fost ales episcop al oraşului Tralia, din Asia Mică. Acolo i-a întors pe mulţi la Hristos, i-a botezat şi, făcând minuni mari, la adânci bătrâneţi s-a dus către Domnul.



O parte din sfintele moaşte ale Sfântului Filip se află la Mănăstirea Hurezi. loading...

