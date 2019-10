Articol publicat in: Societate

CALENDAR ORTODOX 13 OCTOMBRIE 2019: Ce sfinţi sunt prăznuiţi înaintea CUVIOASEI PARASCHEVA

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net CALENDAR ORTODOX 13 OCTOMBRIE 2019: În ziua de dinaintea prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva calendarul ortodox prezintă cinci sfinţi mucenici. Foto: libertateapentrufemei.ro CALENDAR ORTODOX 13 OCTOMBRIE 2019: Sărbători religioase ortodoxe Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași - care au ajuns în capitala Moldovei în anul 1996, la hramul Sfintei Parascheva - este marcată ca sărbătoare. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat cererea patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, atunci mitropolit al Moldovei și Bucovinei, ca în fiecare an, la data de 13 octombrie, în calendarul creștin ortodox al Arhiepiscopiei Iașilor să fie pomenită Aducerea la Iași a moaștelor Sfântului Apostol Andrei. CALENDAR ORTODOX OCTOMBRIE: Ce trebuie să faci în luna lui Brumărel pentru spor şi sănătate. Cum afli ce iarnă va fi Astăzi în calendarul creștin ortodox sunt pomeniți Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatodor și Agatonice. Au fost martirizați la Pergam, în vremea împăratului Deciu (249-251). Carp era episcop, iar Papil era diaconul său. Au fost prinși și îndemnați să aducă ofrande zeilor. Refuzând să jertfească zeilor, au fost supuși la chinuri, fiind strujiți cu gheare de fier, apoi au fost aruncați într-o groapă cu var nestins și după trei zile, ieșind de acolo neatinși, au fost siliți să intre într-un cuptor încins. În cuptor împreună cu Sfinții Mucenici a intrat și Sfânta Agatonice, sora diaconului Papil, dorind să moară pentru Hristos. Ieșind și de acolo nevătămați, răcorit fiind cuptorul cu puterea lui Hristos, au fost duși din nou în temniță. Iar judecătorul, neștiind ce să mai facă, a pronunțat în cel din urmă hotărârea de a li se tăia capetele. Și așa și-au sfârșit nevoința, murind de sabie. Împreună cu dânșii a suferit moarte martirică și un slujitor al Sfinților Mucenici, Agatador. Sărbători religioase greco-catolice: Sf. m. Carp, Papil și Agatonica Sărbători religioase romano-catolice: Sf. Romeo, ep.; Fer. Alexandrina. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay