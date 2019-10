Articol publicat in: Societate

CALENDAR ORTODOX 19 OCTOMBRIE 2019: Sărbătoare mare, se aprind lumânări la biserică. Este INTERZIS să faci toate astea SÂMBĂTA

CALENDAR ORTODOX 19 OCTOMBRIE 2019: RomaniaTV.net vă prezintă cele mai importante sărbători religioase de peset an. Ortodoxe

Sf. Proroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix, Eusebiu; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila



Greco-catolice

Sf. pf. Ioil; Sf. m. Var



Romano-catolice

Ss. Paul al Crucii, pr.; Ioan de Brébeuf, pr. şi îns., m.; Ioel, profet





Sfântul Proroc Ioil, pomenit în calendarul creştin ortodox la 19 octombrie, este unul dintre prorocii mici ai Vechiului Testament.



Misiunea sa profetică s-a desfăşurat după întoarcerea evreilor din exilul babilonian.



În primele două din cele patru capitole ale cărţii sale din Vechiul Testament, Sfântul Proroc Ioil prezintă pedeapsa ce se abate asupra poporului evreu pentru păcatele lui, îndemnând totodată la pocăinţă şi întoarcere către Dumnezeu. "Sfâşiaţi inimile şi nu hainele voastre, şi întoarceţi-vă către Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv şi îndurat, încet la mânie şi mult Milostiv şi-I pare rău de răul pe care l-a trimis asupra voastră". (Ioil, 2, 13)



Sfântul Ioil este cel care proroceşte ziua Pogorârii Sfântului Duh şi ziua Judecăţii. Vorbeşte, de asemenea, şi despre "Judecata din urmă", pe care Dumnezeu a rânduit-o la sfârşitul veacurilor în Valea Iosafat, acolo unde se va aşeza "scaun de judecată pentru toate popoarele din jur" (Ioil 4; 12).



Tot astăzi este pomenit Sfântul Ioan de Rila, cunoscut ca ocrotitor al poporului bulgar şi unul dintre cei mai reprezentativi sfinţi ai Bisericii Ortodoxe Bulgare.



Sfântul Ioan de Rila este întemeietorul monahismului bulgar şi al primului aşezământ monahal din Bulgaria, Mănăstirea Rila. (sursă: vol. "Vieţile Sfinţilor") Guvernată de planeta Saturn, sâmbăta este asociată cu o largă gamă de superstiţii, semne bune şi rele, şi tradiţii nescrise din intreagă lume. Se spune că aceasta zi a săptămânii este norocoasă pentru a porni într-o călătorie. Pe de altă parte, sâmbăta se recomandă să nu munceşti şi să nu speli rufe. Nu este bine să-ţi tai unghiile pentru a nu avea cumva o mare pierdere materială. Dacă insişti totuşi să-ţi faci manichiură într-o astfel de zi poţi, avea norocul de a fi vizitat în curând de persoana iubită; acelaşi lucru se poate întâmpla şi dacă strănuţi sâmbăta. Într-o superstiţie occidentală, se zice că cine se tunde sâmbăta riscă să nu ajungă niciodată bogat; mai rău, cine îndrăznea să se radă în cap risca să fie toată viaţă împovărat de datorii. Luna nouă dintr-o sâmbătă anunţă vreme rea, fiind numită din această pricină "blestemul marinarilor" în Cornwall. Un curcubeu apărut pe cer în aceeaşi zi, vestea că urma să plouă toată săptămâna următoare. În tradiţia multor popoare, se spune că sâmbăta este ziua cu vremea cea mai fumoasa comparativ cu celelalte zile ale săptămânii. Sâmbăta nu este deloc potrivită pentru a începe un nou lucru ori un proiect. O superstiţie americană statuează că nu este deloc o zi de bun augur pentru a te muta, la fel, de altfel, ca şi în oricare altă zi ploioasă a săptămânii. Nu este bine să te externezi din spital într-o sâmbătă. Se spune că oamenii născuţi în această zi au darul de a vedea stafii şi dezavantajul de a munci din greu pentru a-şi asigura existenţa. Totodată, potrivit folclorului englezesc, cei căsătoriţi sâmbăta erau sortiţi ghinionului sau unei morţi timpurii!



Dacă găseşti cea dintâi floare a primăverii într-o sâmbătă, vei fi urmărit de nenoroc pe parcursul noului an. În superstiţiile indiene, se consideră că această zi a săptămânii nu este auspicioasa pentru a te apuca de ceva nou sau a face vreo faptă bună. De asemeni, nu este bine a se cumpăra nimic din fier sau oţel întrucât, în acest fel, poate fi stârnită mania zeului "Shanidev" sau Saturn.



Într-o serie de superstiţii americane, în special din Kentucky, se precizează că sâmbătă nu este de dorit să îţi croieşti haine (pentru că nu vei apuca să le porţi vreodată), să începi a construi o casă, ori să coci prăjituri. Dacă ţi se întâmplă să confunzi orice altă zi a săptămânii cu cea de sâmbătă este de aşteptat să îţi ajungă curând la urechi vestea morţii unor prieteni dragi. loading...

