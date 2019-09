CALENDAR ORTODOX 2019. Sfânta făcătoare mare de minuni, risc de boli şi foc. Ce este sărbătoare Teclelor

CALENDAR ORTODOX 2019. Sfânta Tecla, cea „întocmai cu Apostolii', s-a născut în cetatea Iconiei, la 420 km de Constantinopol. Ea a fost prima dintre femei care a avut de suferit pentru credința curată în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. A reușit să reziste ispitelor și a înfruntat toate relele, fiind un exemplu de puritate. Și-a însușit din tainele credinței de însuși Sfântul Apostol Pavel, motiv pentru care a jurat să-și dedice viața credinței creștine și să rămână fecioară la trup și la suflet.

Hotărârea de a alege fecioria i-a înfuriat familia, în special mama, care o logodise, la 18 ani, cu un tânăr pe care îl credeau de același rang. Dar Tecla a refuzat căsătoria și a fost prigonită. În plus, s-a poruncit ca Apostolul Pavel, cel care i-a împărtășit tainele Evangheliei, să fie izgonit. Dar Tecla s-a înverșunat și a părăsit casa părintească, în căutarea Apostolului. A ajuns în cetatea Antiohiei, unde un tânăr, Alexandru, renumit pentru viața lui de desfrâu, a încercat să o atragă în păcat. Numai că Tecla i-a rezistat și asta i-a adus suferință.

Fiind creștină, a fost dată pradă fiarelor sălbatice, dar animalele s-au aciuat blânde pe lângă ea. Cei ce au asistat la acele momente, văzând minunea, au trecut la creștinism. Până și conducătorul cetății a recunoscut puterea lui Dumnezeu și a eliberat-o pe Tecla. Sfânta Muceniţă a propovăduit numele lui Iisus Hristos în Listra, Derbe, până în Antiohia. A revenit pe meleagurile natale și s-a retras în munți, unde a viețuit până la 90 de ani. Astăzi, capul sfintei se află la Domul din Milano. Morrmântul și moaștele sale sălășluiesc în Siria, la Maaloula, într-un așezământ de călugări care-i poartă numele. La noi în țară, există o părticică din rămășițele pământești ale sfintei la Mânăstirea „Sfânta Tecla', din localitatea Predești, la 11 km de Craiova.

Teclele reprezintă una dintre sărbătorile temute ale toamnei. Biserica o prăznuiește, la 24 septembrie, pe Sfânta Mare Muceniță întocmai cu Apostolii Tecla. În popor, se respectă cu sfințenie Teclele, știute și drept Strefetiţe, Tresfetiţe ori Berbecari.

În datina străbună, sărbătoarea Teclelor durează 3 zile. Și e închinată unor creaturi de poveste, rele și răzbunătoare. Dacă nu sunt respectate după voia lor, aduc foc, molime și lupi. De aceea, la sate, gospodarii nu muncesc în aceste zile. Opresc morile de apă, nu râșnesc nimic, nu cosesc, nu mătură și nu folosesc niciun obiect ascuțit. Altminteri, cred ei, lupii atacă stânele. Ca să nu păgubești mai târziu, trebuie să nu dai nimic cu împrumut și să nu coși.

Teclele ţin departe focul și lupii

Pe 22, în atenția credincioșilor ortodocși se află Sfântul Mucenic Foca. Totuși, rolul său în panteonul sfinților este mai puțin cunoscut. Dar tradiția i-a atribuit sfântului puterea de a fi apărător de rele şi de durere. Mai mult decât atât, se spune că, dacă e respectat cum se cuvine, apără lumea de foc. Aceeași putere o au și Teclele. La sărbătoarea Teclelor, berbecii și oile sunt păzite cu sfințenie, de unde și numele de Berbecari al sărbătorii, în unele zone.

Sfânta Tecla e "mama" celor bolnavi

Daca majoritatea etnologilor sustin ca Teclele sunt o sarbatoare a lupilor, Marcel Lutic demonstreaza cu argumente convingatoare ca avem de-a face cu sarbatoarea altui animal-totem, si anume berbecul. "Interdictiile specifice acestei sarbatori ne dezvaluie faptul ca, la inceput, Teclele erau tinute intru amintirea stramosilor mitici, stramosii acestia luand acum infatisarea unor berbeci. In aceeasi ordine de idei, amintim ca berbecul era si simbolul sacrificiului adus divinitatilor familiei si sufletelor stramosilor." (Marcel Lutic ­ "Timpul Sacru. Sarbatorile de altadata"). Pe de alta parte, am semnalat de mai multe ori faptul ca cel mai prezent motiv in ornamentica populara de la noi, element de baza al semioticii taranesti este cel al "coarnelor de berbec". De la impletitura parului la femei pana la modul in care ele isi exprima tesografic apartenenta spirituala la neam, acest stravechi simbol-totem de ocrotire a vietii prin vegherea mosilor este prezent pe stergare de nunta, covoare, paretare, laicere, fete de perna, perdele, fote, ii, naframe… La randul lor, barbatii cioplitori pun sub semnul protector al coarnelor de berbec, portile, grinzile, ferestrele, pridvorul, piesele de mobilier si uneltele. Geometrizate in diferite feluri, ornamentele reprezinta acelasi simbol totemic, despre care se crede ca are puterea de a duce mai departe neamul si de a-l apara de rele.



Intorcandu-ne la pieptanatura femeilor sub forma "coarnelor de berbec", antropologul Cristian Istratescu-Targoviste sustine ca "aceasta forma a coafurii, prezenta pe un teritoriu atat de larg, nu se poate concepe in afara unor ritualuri totemice, ritualuri prin care femeia se transforma si se transpune in berbec (in simtirea barbatului ei)". Tot el remarca si pieptanatura cu "pleteri" (suvite de lana), prin care parul femeii se contopeste cu cel al animalului totem, prin impletire. In exceptionalul sau studiu "Simbolistica, ornament, ritual in spatiul carpatic romanesc", autorul rezerva un capitol intreg impletiturii femeilor si ornamentarii capului, privite ca exprimare simbolico-ritualica, ci nu ca scop decorativ estetic. Despre toate acestea vom vorbi nu peste multa vreme, deoarece pe 1 octombrie calendarul popular al romanilor ne va da prilejul sa reactualizam o alta sarbatoare aproape uitata, Procoavele sau Sarbatoarea parului.