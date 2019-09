CALENDAR ORTODOX 25 septembrie 2019. Rugăciunea către Cuvioasa Eufrosina ajută în clipele grele

CALENDAR ORTODOX 25 septembrie 2019. Rugăciunea către Cuvioasa Eufrosina

„Cu puterea dată ție de Dumnezeu, ai purtat cu bucurie jugul cel bun al Domnului nostru lisus Hristos. Păzind porunca iubirii de Dumnezeu, tu, Eufrosina, ți-ai răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Iar prin viețuirea cea blândă și smerită ai dobândit iubirea lui Hristos. Pentru aceasta S-a sălășluit în tine Duhul Sfant, învățându-ne pe noi, păcătoșii, să te lăudăm. Cu totul minunata și slăvită este nevoința ta. Căci asemenea sfinților din trecut ai strălucit. Mare har ai dobândit de la Dumnezeu, vindecând bolile, prevestind viitorul și întorcând oamenii de pe căile pierzării.

Sfântă Eufrosina, roagă-te pentru noi!

O, fericită maică Eufrosina, pe pamant nebuna pentru Hristos, in ceruri preainteleapta, care ai sfarsit in chip minunat drumul tau pamantesc de o suta de ani! Cauta acum din inaltimea cerului spre noi, pacatosii, care in marea vietii stam invaluiti de patimile si suferintele trupesti, de ocarile si ispitele lumesti, si de numeroasele curse diavolesti. Si corabiile sufletelor noastre sunt deja aproape de inec, caci nu au ancora puternica a credintei, si isi pun nadejdea in puterile lor si in ajutorul omenesc, iar sfesnicul iubirii si al evlaviei s-a stins.

Nu zabovi, maica Eufrosina, ci ajuta-ne nu dupa vrednicia noastra, ci dupa milostivirea ta, asemanandu-te Atotmilostivului Mantuitorului nostru lisus Hristos. Intareste-ne in credinta, nadejde si dragoste. Pe cei reci si impietriti la inima incalzeste-i cu ravna ta, tamaduieste bolile noastre, ia de la noi necazurile si tristetea, da-ne noua mana de ajutor pe acest alunecos drum pamantesc, ca sa ne intarim cu trupul si cu sufletul, sa purtam rabdatori crucea noastra cu nadejdea in Dumnezeu si, cu grabnica ta mijlocire, sa ne invrednicim dupa moarte de viata cea vesnica si fericita, slavind pe Tatal, pe Fiul si pe Sfantul Duh, in vecii vecilor. Amin.'