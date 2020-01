CALENDAR ORTODOX 5 IANUARIE. Ce sărbătoare este astăzi. Cui spunem La mulţi ani!

In Ajunul Bobotezei se tine post negru, nu se mananca si nu se bea nimic. Potrivit canonului 1 al Sfantului Teofil al Alexandriei, in Ajunul Bobotezei se ajuneaza total. In Tipicul Sfantului Sava se spune ca, daca Ajunul cade duminica sau sambata, nu se tine post negru.