Călin Popescu Tăriceanu anunţă că a convenit cu premierul Dăncilă schimbări la OUG 114

"Am discutat despre OUG 114 modificată şi, împreună cu doamna prim-ministru şi cu colegii din PSD, am convenit că trebuie făcută o analiză completă asupra ordonanţei pe cele patru domenii - bancar, energie, societăţile de pensii private şi telecomunicaţii - şi să vedem dacă au rămas ceva prevederi care afectează în mod negativ mediul de afaceri. Sunt şi prevederi care, fără îndoială, trebuie păstrate, pentru că nu tot ce a fost în ordonanţă poate fi criticabil, dar vom avea consultări cu aceste sectoare economice pentru a asculta puncte de vedere şi avem disponibilitatea să facem corecţii, dacă mai este nevoie în momentul de faţă. Ştiu că şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, s-a angajat la acest lucru, dar am discutat cu doamna prim-ministru că trebuie un semnal dat clar mediului de afaceri, în sensul de a arăta disponibilitatea de a corecta eventualele deficienţe pe care ordonanţa încă ar putea să le mai producă", a afirmat Tăriceanu după şedinţa coaliţiei de guvernare.



El a explicat că trebuie discutat nivelul de majorare a capitalului societăţilor de administrare a pensiilor private.



"O serie de modificări deja s-au operat, dar vreau să mai discutăm o dată dacă nivelul de majorare a capitalului la societăţile de administrare a pensiilor private este acceptabil, rezonabil sau să vedem dacă în zona de telecomunicaţii nivelul taxelor este unul care este în acord cu dimensiunea pieţei", a adăugat Tăriceanu.