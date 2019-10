Călin Popescu Tăriceanu: Guvern PNL monocolor, condiţie pe care nu o negociem. Replica lui Orban

"Am cerut în mod explicit PNL să formeze un guvern monocolor, aceasta fiind într-adevăr o condiţie foarte serioasă în baza căreia vom putea da sau nu votul nostru. (...) Unele dintre condiţii nu fac decât să reprezinte un element de profilare clară pentru noi, dar sunt o serie de chestiuni pe care le-am discutat, sigur civilizat, dar asupra cărora nu negociem, cum ar fi chestiunea guvernului monocolor. Mi se pare uşor nefiresc dacă PNL intenţionează să formeze un guvern multicolor, alcătuit din mai multe partide. Riscul este ca PNL să devină minoritar în propriul guvern, pentru că PNL are până într-o sută de parlamentari, iar majoritatea parlamentară are nevoie de minim 233, deci ceilalţi vor deveni majoritari în geometria guvernului", a declarat Călin Popescu Tăriceanu după consultările cu premierul desemnat Ludovic Orban.

Tăriceanu a prezentat şi celelalte condiţii, reunite într-un document în 12 puncte, pentru susţinerea Cabinetului Orban la învestitură.

"Am venit pregătiţi cu un document în 12 puncte care sintetizează principalele elemente de preocupare pe care le avem. Ele reprezintă condiţiile pe care noi le punem pentru a acorda votul viitorului guvern. Câteva deja le-am menţionat în trecut: menţinerea cotei unice de impozitare, reţinerea de a da ordonanţe în domeniul Justiţiei, continuarea proiectelor majore de infrastructură care sunt în curs de derulare. Noi considerăm că trebuie să existe o continuitate a acestor proiecte pentru că altfel la fiecare schimbare de guvern vom reseta şi vom începe totul de la zero, irosim resurse financiare, timp, în detrimentul proiectelor de dezvoltare. (...) Am cerut listarea la bursă a companiei Hidroelectrica. Iată câteva din elementele pe care le-am pus astăzi pe masă. (...) Vom avea o discuţie la începutul săptămânii viitoare pentru a trage concluzia definitivă. (...) Au luat cunoştinţă de aceste condiţionalităţi, trebuie să le analizeze şi săptămâna viitoare vom putea să hotărâm", a mai spus Tăriceanu.

Potrivit acestuia, decizia ALDE va fi supusă analizei şi votului forurilor statutare ale formaţiunii săptămâna viitoare.

El a punctat că ALDE nu este de acord cu prezenţa PMP în viitorul guvern pentru că "nu este normal ca, la 30 de ani de la căderea comunismului, să fie prezenţi (în executiv - n.r.) turnătorii Securităţii".

Ludovic Orban: Din punctul meu de vedere, solicitările ALDE sunt rezolvate

Ludovic Orban a declarat dupănegocierile cu ALDE că şi liberalii optează pentru un guvern monocolor.

"Deocamdată nu au existat, în discuţiile de până acum, cereri exprese de participare la guvernare cu miniştri. Sigur că la alte nivele suntem deschişi unor experţi, unor oameni competenţi sau unor soluţii care pot fi propuse de partenerii noştri", a spus premierul desemnat.

"Am luat act de punctele de vedere şi de solicitările exprimate de reprezentanţii ALDE şi pot să vă spun că sunt, cea mai mare parte a punctelor care au fost în discuţie, din punctul meu de vedere sunt rezolvate. Cota unică de impozitare, se ştie foarte clar, PNL este cel care a introdus această reformă fiscală privind cota unică de impozitare şi este un apărător hotărât al cotei unice de impozitare", a declarat Ludovic Orban, joi seară, după discuţiile cu ALDE.

El a adăugat că a creşte alocările bugetare pentru investiţii este şi obiectivul PNL, iar solicitarea legată de marile proiecte de infrastructură este una pertinentă.

Orban a spus că, în ce priveşte cerinţa privind justiţia, PNL respectă voinţa cetăţenilor, exprimată la referendum. De asemenea, în ceea ce priveşte desfiinţarea Secţiei speciale, PNL a înaintat un proiect de lege.

"În principiu, nu există niciun punct de vedere exprimat de partenerii noştri la negociere care să reclame o problemă din partea noastră", a afirmat el.