Călin Popescu Tăriceanu: Surprize-surprize cu măştile pentru persoanele vulnerabile!

"La modul cum se mișcă Guvernul Orban, măștile promise încă din luna mai vor ajunge la românii care au nevoie de ele după ce trece și starea de alertă, după ce trece și pandemia, dar, cel mai probabil, în timp pentru campania electorală!

Nici nu s-a terminat bine licitația măștilor pentru persoanele vulnerabile că ea s-a și blocat! L-am văzut cu toții pe Ludovic Orban care tuna și fulgera împotriva celor care au contestat licitația, o licitație care mirosea a aranjament încă de la început.

Cunoscându-l pe Orban și cât de șmecher îi place să se dea, eu citesc în altă cheie contestația. Scopul acestei contestații este de a da timp companiei care a câștigat licitația să aducă cele 115 milioane de măști și să se încadreze în niște termene contractuale pe care altfel nu le-ar fi putut respecta. Între două opțiuni, ambele rele - ori firma care a câștigat licitația avea deja milioanele de măști în România și atunci licitația miroase a aranjament cu Guvernul, ori nu le are în țară și nu are nici o șansă să le aducă în 7 zile, conform contractului - Ludovic a recurs la o metodă ingenioasă: se contestă licitația pentru a da timp companiei prietene să le aducă în țară. Până și contestația licitației dubioase miroase de la o poștă. De ce? Tot presa ne ajută: doamna care deține firma care a contestat licitația „făcuse parte din desantul PD-L adus de Monica Ridzi în minister în anul 2009". Coincidență sau nu că tocmai o persoană care are legătura cu fostul PDL, actualul PNL, contestă licitația?

Toată lumea câștigă, mai puțin românii care vor mai avea de așteptat până când măștile vor ajunge la ei... dacă vor mai ajunge", ascris Călin Popescu Tăriceanu pe facebook.

Premierul Ludovic Orban a cerut marţi Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC ) să soluţioneze cu celeritate contestaţia vizând licitaţia pentru măşti de protecţie şi să nu aştepte cele 20 de zile, Premierul a precizat că firma care contestă procedura nu a dovedit că poate livra măştile în termenul prevăzut în documentaţia de licitaţie.

”Solicit Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor să soluţioneze cu celeritate, să nu aştepte cele 20 de zile, ci să acorde o prioritate absolută soluţionării acestei contestaţii. Din punctul meu de vedere, contestaţia nu este întemeiată. Măştile au fost achiziţionate în funcţie de preţ, care e un preţ de 68 de bani, 0,68 de lei, iar al doilea criteriu a fost termenul de livrare, care termen de livrare convenit a fost de şapte zile. Compania care contestă nu şi-a arătat capacitatea de a livra în cadrul termenului care a fost stabilit în documentaţia de licitaţie. Mi se pare o contestaţie ca să ne pună beţe-n roate”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Premierul şi-a justificat solicitarea adresată CNSC prin faptul că este vorba de pachete de 50 de măşti care sunt destinate persoanelor vulnerabile, ”cetăţeni români care sunt sub incidenţa legii venitului minim garantat, beneficiari de ajutoare sociale sau de alte forme de sprijin”, este vorba de persoane cu dizabilităţi, este vorba de pensionarii care beneficiază de o pensie sub pensia socială.

”Deci, este vorba de cele mai vulnerabile persoane şi care au nevoie de aceste măşti, iar aceasta atitudine de a contesta, din punctul meu de vedere, fără niciun motiv o licitaţie care s-a derulat transparent îmi pare, aşa, ca un mod de a băga beţe-n roate şi sistemul ăsta pune în pericol sănătatea acestor concetăţeni ai noştri pentru care este prevăzută această măsură”, a conchis Orban.

Ministerul Sănătăţii a anunţat săptămâna trecută că a finalizat achiziţia măştilor de protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate. Au participat 14 firme, pe primul loc clasându-se SC NAGUMA MEDICAL SUPPLY SRL - deţinută de Michael Topolinski - cu 73,19 puncte. Vor fi cumpărate 115 milioane de măşti, în valoare de peste 73 de milioane de lei, care urmau să ajungă la direcţiile de sănătate publică în maxim 7 zile. Ulterior, vor fi distribuite de către medicii de familie şi autorităţile locale.

Firma clasată pe locul al doilea, cu 67,84 de puncte, Best Achiziţii, a contestat licitaţia la CNSC, ceea ce împiedică semnarea semnarea contractului.