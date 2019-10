Articol publicat in: Politica

Călin Popescu Tăriceanu: Vom acorda sprijin pentru un guvern care urmează să se constituie

Călin Popescu Tăriceanu: Vom acorda sprijin pentru un guvern care urmează să se constituie

ALDE a ieşit de la consultările de la Cotroceni pentru desemnarea premierului. Din delegaţie au făcut parte Călin Popescu-Tăriceanu, Daniel Chiţoiu, Steluţa Cătăniciu, Toma Petcu şi Adrian Mocanu. Tăriceanu a declarat că va susţine un guvern care ar trebui să se constituie în jurul PNL, care ar trebui să dea şi premierul "Biroul Politic Permanent a decis, vineri dimineaţă, acordarea sprijnului pentru un guvern care urmează să se constituie. În mod firesc, acesta trebuie asumat de PNL care a depus moţiunea şi ar trebui să dea şi prim-ministrul. Am spus că vom susţine o altfel de formulă, este mai potrivită într-o compoziţie bazată pe PNL. Noi nu intenţionăm să facem parte dintr-o formulă de gvernare viitoare, vom acorda sprijinul la investire, dar vom avea câteva condiţii", a declarat Tăriceanu. Liderul ALDE precizează că nu vor intra la guvernare şi nu susţin soluţia alegerilor anticipate. "Soluţia alegerilor anticipate nu este fezabilă, întrucât prevederile constituţionale fac să fie un proces de durată şi greoi", a mai spus Călin Popescu Tăriceanu. Înaintea consultărilor, Călin Popescu Tăriceanu a precizat că ALDE nu va intenţiona să intre într-o formulă de guvernare viitoare. În urma discuţiilor pe care le-am avut deja şi, sigur, a discuţiei pe care o vom avea mâine în Biroul Politic Executiv, cel mai probabil, ALDE nu va intenţiona, sub nicio formă, să intre într-o formă de guvernare viitoare, până la alegerile din 2020. Într-o proporţie zdrobitoare, parlamentarii nu doresc să meargă spre alegeri anticipate", a declarat Călin Popescu Tăriceanu Preşedintele Klaus Iohannis se întâlneşte cu liderii partidelor parlamentare care au răsturnat cabinetul Dăncilă în vederea desemnării unui nou premier. Pe agenda discuţiilor se va afla şi tema anticipatelor. Klaus Iohannis, întâlnire cu liderii partidelor care au demis în Parlament guvernul Dăncilă Consultările au început la ora 11.00, primii fiind reprezentanţi PNL. Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, joi, o scrisoare preşedinţilor partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlament, prin care i-a invitat la consultări, la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru. Programul consultărilor este următorul: Ora 11:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 11:30 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 12:00 – Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR);

Ora 12:30 – Partidul Mișcarea Populară (PMP);

Ora 13:00 – Grupul parlamentar ProEuropa;

Ora 13:30 – Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE);

Ora 14:00 – Grupul parlamentar al minorităților naționale;

Ora 14:30 – Partidul Social Democrat (PSD).

