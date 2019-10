Articol publicat in: Politica

Călin Popescu Tăriceanu a dezvăluit ce va face ALDE dacă moţiunea trece

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, dezvăluie poziţia sa şi implicarea ALDE în formarea noului guvern în cazul în care moţiunea va trece. "Punctul meu de vedere este să nu facem parte din viitorul guvern. Trebuie să așteptăm să vedem rezultatul următoarelor alegeri și apoi să decidem ce putem face.



O decizie oficială și formală la nivelul ALDE nu a fost luată, există această poziție care a fost susținută de toți colegii mei", a declarat Tăriceanu. Citeşte şi: Viorica Dăncilă, către parlamentarii PSD, înainte de moţiune: Mizele sunt legate de dosare, de secţia specială, de numirea procurorilor Newsweek.ro a publicat o înregistrare audio în care Viorica Dăncilă le transmite parlamentarilor PSD strategia la votarea moţiunii de cenzură şi le explică adevăratele mize: dosare, Secția specială pentru magistraţi, numirea procurorilor. Preşedintele PSD le-a impus parlamentarilor să nu voteze, pentru a nu exista discuţii legate de eventuale trădări. loading...

