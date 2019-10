Campioană europeană, paralizată pentru totdeauna, în urma unui accident. Tragedia care a nenorocit-o, povestită de ea însăşi

Claire Danson a câștigat proba de 30-34 de ani la Campionatul European din iunie. La doar două luni de la performanța extraordinară, viața sportivei s-a schimbat complet, după ce a fost lovită de un tractor în timp ce mergea cu bicicleta. La mai bine o lună de la accident, sportiva şi-a adunat forţele şi a povestit exact ce s-a întâmplat, cum s-a petrecut accidentul şi prin ce a trecut şi trece.

"Acum sunt gata să împărtășesc povestea despre incidentul care mi-a schimbat viața pentru totdeauna. O poveste despre cum treci de la a fi campioană europeană la triatlon, la a trăi într-un scaun cu rotile.

Pe data de 28 august am suferit un accident cu un tractor, în timp ce eram cu bicicleta. Am suferit numeroase fracturi și rupturi, în mai multe zone. Mi-am fracturat toate oasele gâtului, iar pe unul dintre ele l-am rupt. Am avut deja nevoie de mai multe intervenții chirurgicale pentru a repara ce se poate repara, iar acum am foarte multe componente din metal în corp.

Din nefericire, am suferit o problemă gravă la măduva spinării, ceea ce înseamnă că voi rămâne paralizată de la brâu în jos. Nu există vreo șansă de vindecare. Chiar dacă încă trec prin momente grele, am acceptat situația și nu mă voi opri din a face tot ce doresc, chiar și sport", a scris Claire Danson, pe Instagram.