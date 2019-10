Articol publicat in: Societate

Campioană la culturism, bodyguard pentru un transport de 750 kg droguri. Sportiva a fost prinsă la Vama Giurgiu

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net O tânără din Serbia, care a câștigat 15 medalii în competiții de culturism, se află printre cele trei persoane reținute în cazul capturii de 750 de kg de canabis, după un control la punctul de trecere de la Vama Giurgiu. Olivera Ugoci se afla în mașina care însoțea microbuzul cu droguri în valoare de 9 milioane de euro, alături de un alt sârb, rolul celor doi fiind de a monitoriza și păzi transportul până în Ungaria. Cu ocazia controlului specific, poliţiştii de frontieră au descoperit, în interiorul mijlocului de transport, mai mulţi saci de rafie, de culoare albă. În interiorul fiecărui sac erau mai multe pachete ambalate în folie de staniol, ce cântăreau, în total, aproximativ 750 kg canabis. DIICOT a anunțat că șoferul microbuzului și cei doi sârbi din mașina însoțitoare au fost reținuți, fiind prezentați instanței cu propunere de arestare pentru 30 de zile. Între altele, Olivera Ugoci a participat la concursul de culturism Miss Bikini Jagodina în 2015 și era cunoscută în Serbia, unde a participând la show-uri TV, fiind, de asemenea, o activistă în lupta împotriva cancerului. loading...

