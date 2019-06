Campioană naţională la atletism, moartă la 32 de ani. Acum cinci ani concura la Mondiale

Gabriele Grunewald, căreia o infecţie septică i-a afectat grav activitatea ficatului, a fost externată duminică, petrecându-şi ultimele zile înconjurată de familie în locuinţa sa din Minneapolis (Minnesota).

Gabriele Grunewald a fost diagnosticată în 2009 cu o formă rară de cancer, a glandelor salivare. În ciuda bolii, ea a continuat să alerge pentru Universitatea Minnesota, ea devenind campioană naţională a SUA în 2012, în acelaşi an participând la trialul pentru Olimpiada de la Londra, unde s-a clasat pe locul 4. În 2014 a fost campioană naţională de sală a SUA la 3.000 metri, în acelaşi an ea participând la Mondialele de sală din acel an, de lşa Sopot (Polonia), unde s-a clasat pe locul 9.

Din păcate pentru ea, în ciuda tratamentelor şi a chimioterapiei, cancerul i s-a extins la tiroidă şi ficat în 2017. Pe 11 iunie 2019, cu două săptămâni înainte de a împlini 33 de ani.

