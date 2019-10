Articol publicat in: Extern

Candidatura unui fost ministru a fost refuzată de către eurodeputaţi

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Candidatura fostului ministru francez Sylvie Goulard, desemnat de Emmanuel Macron să facă parte din echipa Ursulei von der Leyen, a fost respinsă joi de eurodeputaţi, cu 82 la 29 de voturi şi o abţinere, relatează AFP. Candidatura lui Sylvie Goulard în Comisia von der Leyen, a fost respinsă de către eurodeputaţi.



Două anchete sunt în curs împotriva lui Goulard, una în justiţia franceză, cealaltă a Oficiului european antifraudă (OLAF), cu privire la participarea acesteia la un sistem de angajări fictive ale partidului din care face parte, MoDem (centru). Candidata franceză la Comisia Europeană refuză o demisie automată. Ar urma să fie pusă sub acuzare. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay