Articol publicat in: SciTech

Capsula pentru astronauţi Crew Dragon a SpaceX, gata pentru primul zbor cu echipaj uman în primul trimestru al lui 2020

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Capsula pentru astronauţi Crew Dragon a SpaceX, gata pentru primul zbor cu echipaj uman în primul trimestru al lui 2020. Foto: dailymail.co.uk Anunţarea unui termen revizuit semnalează că NASA consideră că SpaceX reia activităţile normale legate de proiectul Crew Dragon, după explozia care a avut loc în timpul unui test la sol efectuat în luna aprilie şi problemele tehnice la sistemul de retragere a paraşutei, scrie news.ro. Citeşte şi Începe turismul pe Staţia Spaţială Internaţională. NASA a anunţat preţul biletelor Şeful NASA, Jim Bridenstine a declarat că dezvoltarea cu succes a capsulei este esenţială petru atingerea obiectivului prioritar al NASA, respectiv reluarea "lansării în spaţiu a astronauţilor americani cu rachete americane, de pe sol american", pentru prima oară de la încheierea programului navetei spaţiale, în 2011. Jim Bridenstine a vorbit reporterilor la sfârşitul unei vizite la sediul central al SpaceX din Hawthorne, California, aflat în apropiere de Los Angeles, unde directorul general Elon Musk l-a condus într-un tur al fabricii. SpaceX nu a transportat încă oameni pe orbită, ci doar mărfuri. Dar compania a lansat cu succes, în luna martie, o capsulă Crew Dragon nepilotată, către Staţia Spaţială Internaţională. În prezent, NASA plăteşte Rusiei circa 80 de milioane de dolari pentru un loc, pentru cursele către staţia spaţială. Bridenstine a spus că agenţia "cumpără încă locuri"pentru transport la bordul navei ruseşti Soyuz, ca "poliţă de asigurare" faţă de viitoarele întârzieri care ar putea apărea în dezvoltarea de capsule americane pentru echipaje. Apariţia lor împreună la o "cameră curată" înconjurată de sticlă unde inginerii lucrează la Crew Dragon marchează o dovadă de unitate în urma unui conflict public provocat de întârzierea proiectului. NASA şi SpaceX anunţaseră anterior obiectivul de lansare a Crew Dragon într-un zbor test cu doi astronauţi la bord către Staţia Spaţială Internaţională în 2019. Respectarea noului termen anunţat depinde de o serie de teste pe care SpaceX speră să le efectueze până la sfârşitul acestui an. Testele vor include şi un test la mare altitudine pentru un sistem de anulare a misiunii, destinat aducerii în siguranţă a capsulei în eventualitatea unei defectări a rachetei în drumul ei spre orbită. Programul prevede şi realizarea a cel puţin alte 10 "teste de coborâre" pentru a verifica rezistenţa şi performanţa paraşutelor folosite pentru încetinirea căderii capsulei în ocean, după reintrarea în atmosferă din spaţiu. NASA plăteşte companiilor SpaceX şi Boeing 6,8 miliarde de dolari pentru construirea sistemelor de rachete şi capsule care îi vor permite reluarea călătoriilor umane în spaţiu cu echipamente fabricate în Statele Unite. loading...

