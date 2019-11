Caramitru jr, scandal uriaş cu Marian Godină pe Facebook: "O să îmi cumpăr şi eu un hipopotam"

Scorul sub așteptările partidului obținut de USR la alegerile prezidențiale naște un conflict neașteptat. Marian Godină l-a atacat pe Andrei Caramitru, acuzând că discursurile lui extrem de dure au dus la pierderea de procente electorale. Caramitru îl atacă blând pe Godină și spune că ia în calcul să își cumpere și el un animal exotic, în speranța că viața lui va deveni mai relaxantă.

"Dl Marian Godină (pe care îl simpatizez mult) m-a făcut praf intr-o postare luni. Sunt răul absolut si toată vina pentru tot e a mea. Ca am fost prea incisiv in comunicare. Înseamnă ca influența mea este atât de uriașă ca am ajuns sa fac si desfac președinți. Tare!

Așa o fi. Însă mi se pare interesant ceva. Dl Godină e totuși in forțele speciale ale poliției. Alea care se bat cu interlopi. Mascații. Ma întreb cum comunică dl Godină cu ei când intra cu pistolul si masca pe față peste ei. Probabil vorbește foarte frumos si calm. Probabil e un mare diplomat. Ca să învățăm și noi de la dânsul cum sa comunicăm frumos cu interlopii din politică și să îi convingem să nu mai facă mizerii. Poate dă lecții - eu mă înscriu.

Și - pe viitor - o sa preiau și eu ceva de la dl Godină. O să îmi cumpăr și eu un hipopotam sau ceva exotic - sa fac poze cu el și să îl plimb pe stradă. Dl Godină are o alpaca și se pare că merge bine pe Facebook treaba asta. E mai simplu decât sa îți bați mintea sa scrii ceva cum fac eu - 2 poze pe zi și m-am scos", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.