Care este cea mai mare fantezie a ta, in functie de zodie

Berbec

Berbecii sunt firi pasionale si nerabdatoare, gata imediat sa treaca la treaba. Nu te vor lua niciodata cu zaharelul, sunt directi si chiar insistenti. Un Berbec stie ce vrea, cu cine vrea si nu se va lasa pana cand nu va obtine ce vrea.

Compatibilitate sexuala: Leu, Sagetator, Gemeni, Varsator.

Fantezie: sex spontan.

Taur

Taurul este mai romantic, el trebuie sa-si activeze toate simturile. Cel mai probabil, o partida de sex incepe cu o cina romantica intr-un spatiu frumos amenajat, un masaj relaxant spre erotic. Sunt parteneri extraordinari si in pat, si in afara lui.

Compatibilitate sexuala: Fecioara, Capricorn, Rac, Scorpion, Pesti.

Fantezie: sex pe petale de trandafiri.

Gemeni

Gemenii vorbesc mult, inclusiv in pat. Vor spune tot timpul ce vor, cum vor, unde sa-i atingi, cand, cum. Vei primi toate indicatiile necesare. In plus, nu se dau in vant dupa preludiu, trec direct la fapte.

Compatibilitate sexuala: Leu, Sagetator, Balanta, Varsator, Berbec.

