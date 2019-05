Carmen Harra a fost în MOARTE CLINICĂ. "Există o altă dimensiune!"

Carmen Harra a făcut dezvăluiri șocante despre un moment teribil pe care l-a trăiat la vârsta de cinci ani.

CE AVERE are Carmen Harra cu adevărat. INCREDIBIL: câţi bani a făcut în prima lună în America

"Intuiţia este o abilitate a creierului ca şi memoria, ca şi inteligenţa, ca şi logica... Eu mi-am dat seama când am avut moartea clinică. De obicei, când sunt morţi clinice, trecem pentru o secundă în altă frecvenţă. La cinci ani am avut moarte clinică. La cinci ani am căzut în Someş şi atunci eu am văzut o secundă o lumină, am intrat într-un tunel, vedeam corpul meu căzând în Someş şi, în momentul în care am intrat în tunelul ăla de lumină, mi-am dat seama că există o altă dimensiune şi sentimentul ăla al aşa-zisei morţi, de trecere spre altceva, este foarte plăcut. Moartea este o stare de bine", a spus Carmen Harra.