Articol publicat in: Life

Carmen Harra a dezvăluit cine va câştiga alegerile prezidenţiale. Când vom avea prima femeie preşedinte

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Carmen Harra a studiat datele de naștere ale candidaţilor la preşedinţia României și a dezvăluit cine va conduce ţara în următorii cinci ani. Carmen Harra spune că schimbări importante se vor petrece pe scena politică românească: "Ceva se va schimba în România... Adică, nu mă refer neapărat la președinte, mă refer la cei care au condus România în ultima bucată de timp... S-au făcut niște erori masive și asta trebuie corectate", a declarat Carmen Harra pentru Wowbiz. Klaus Iohannis, favoritul caselor de pariuri la alegerile prezidenţiale. SURPRIZĂ URIAŞĂ: cu cine se va lupta în TURUL DOI În ceea ce privește noul președinte, Carmen Harra e de părere că actualul şef al statului va reuși să câștige un nou mandat: "Eu zic că tot Klaus Iohannis o să rămână... Viorica Dăncilă e pe muchie de cuțit. Șansele ei de a intra în turul al doilea ar fi, dar e pe muchie de cuțit, va fi la limită între locul doi sau trei". Carmen Harra a mai declarat că după un nou mandat al lui Klaus Iohannis, România va avea primul președinte femeie: "Ne va surprinde, va veni tare din spate o femeie blondă. Nu, nu Elena Udrea, nu am văzut-o niciodată pe post de președinte, nici Gabriela Firea... Altcineva, o femeie în jur de 40 de ani, nu Alina Gorghiu, altcineva neașteptat!". loading...

