Carmen Şerban a fost jefuită pe aeroportul din Barcelona: "Carduri, chei de la casă, acte, bijuterii"

Carmen Șerban a fost jefuită pe aeroportul din Barcelona. Vedeta a rămas fără geanta în care avea actele, banii și bijuteriile. În direct la România TV, aceasta a povestit cum s-a întâmplat totul.

"Chiar ruinată nu sunt, slavă lui Dumnezeu, într-adevăr m-au lăsat... cum e vorba românului... în așa gol, pentru că mi-au furat poșeta. Aveam acolo toate cardurile, actele mașinii, permis, talon, inclusiv actele din Anglia, că am și acolo permis de conducere și cardurile și cheile de la casă, bijuterii, tot ce are o femeie într-o geantă. Am ajuns la Barcelona de Sfinții Mihail și Gavriil, aveam a doua zi o nuntă la 100 de km de Barcelona și în ultima vreme se întâmplă frecvent să nu vină unul dintre bagaje, o orgă. Am stat pe acolo vreo oră până am făcut reclamație... am sunat la București... nu au pus-o pe avion, am negociat cu cei de acolo să ajungă orga a doua zi, până la urmă s-a rezolvat cu o altă companie. În timpul ăsta mie mi s-a descărcat telefonul, m-am dus să iau încărcătorul din troler, am rugat pe unul dintre colegi să aibă grijă de rucsacul meu... și până la urmă am primit vestea bună că s-a rezolvat și îmi vine bagajul și când mă uit.. poc... a dispărut geanta. Nu știu nimic. Colegii mei știu doar că cineva în românește i-a întrebat de sănătate. Probabil a fost un fel de aranjament. Habar nu avem ce s-a întâmplat. (...) Au fost trei inele, unul era mai scump, un ceas... pentru mine paguba mare este cu actele", a precizat Carmen Șerban în direct la România TV.