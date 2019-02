Cartea recordurilor: Afla care sunt mamele cu cei mai multi copii

Raspunsurile le veti afla imediat:

Recordul pentru cele mai multe nasteri este detinut de Valentina Vasiliev din Rusia. Numele femeii nu este confirmat oficial, in documentele vremii fiind trecut doar sotul acesteia – Feodor Vasiliev. Cei doi au trait in secolul al XVIII-lea si au avut impreuna 69 de copii: 16 perechi de gemeni, 7 seturi de tripleti si 4 de qvatrupleti, intre 1725 si 1765. In total 27 de nasteri naturale, fara cezariana si anestezie. Se presupune ca 67 din cei 69 de copii au supravietuit.

Elizabeth Greenhill si sotul sau, William, au avut impreuna 39 de copii (7 baieti si 32 de fete). In afara unei singure perechi de gemeni, toate celelalte sarcini au fost singulare.

Lapa Piagenti si sotul sau Giacomo di Benincasa au avut impreuna 25 de copii. Cel de-al 23-lea a fost Sfanta Caterina de Siena.

Olivia (Whitmore) Guinness si sotul sau Arthur (creatorul celebrului brand de bautura irlandeza Guinness) au avut impreuna 21 de copii. Doar 10 dintre ei au ajuns la maturitate. Tot 21 de copii a nascut si Anna Crocker. 18 dintre ei au trait pana in anii maturitatii.

Rose Alma Letendre si sotul sau Roland au avut impreuna 20 de copii. Doar ultimul dintre ei (o fetita) a murit in urma unor incidente la nastere. La 25 august 2012, varsta insumata a tuturor copiilor (72-50 de ani) si a mamei (94 de ani) era de 1256 de ani.

Michelle Duggar si sotul sau Jim Bob au fost subiectul celebrului reality-show 19 Kids and Counting (19 copii si numaratoarea continua). Show-ul a inceput la 29 septembrie 2008, cand cei doi aveau 17 copii. Toti cei 19 copii (9 fete si 10 baieti) au numele incepand cu litera G. Colegi de "breasla" sunt membrii familiei Gill si Kelly Bates. Cei doi au tot 19 copii si sunt protagonistii reality-show-ului "United Bates of America".

