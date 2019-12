CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2019. S-a aflat înainte de FINALA CHEFI LA CUTITE 2019. Surpriză uriaşă!

CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2019. Alexandru Comerzan (31 de ani), concurentul care face parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu, este câștigătorul marelui premiu în valoare de 30.000 de euro al ediției ,, CHEFI LA CUȚITE 2019″.

Pe contul de Facebook al acestuia au apărut primele felicitări, chiar dacă finala nu a fost încă difuzată la Antena 1. Chef Scărlătescu a câștigat sezonul acesta alături de Alexandru Comerzan, Florin Dumitrescu neavând niciun concurent în finală în timp ce Sorin Bontea s-a bazat pe Bobby și Alex, iar Cătălin Scălătescu l-a avut Alexandru Comerzan în finală, cel care a și câștigat cei 30.000 de euro.



Jurații de la emisiune au fost cuceriți de Alex încă de la prima apariție a acestuia. Concurentul, despre care se spune că este câștigătorul Chefi la cuțite, este din Chișinău și spune că este fan al emisiunii care a cucerit România..

"În general sunt un chef liniștit, mai ales dacă decurg lucrurile așa cum îmi place mie. Dacă aș rezuma la doar trei cuvinte...organizat, hotărât și inventiv, îmi place mult să experiementez', a declarat Alex la Antena 1.

CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2019. Alexandru Comerzan are 31 de ani, este de profesie chef bucătar și este din Chișinău. Iubește bucătăria care îi ocupă cea mai mare parte a timpului. El și-a rugat soția să nu îl facă să aleagă între bucătărie și famlie.

"Petrec mai mult timp în bucătărie decât acasă", a declarat concurentul, al cărui vis este să lucreze cu cei mai mari bucătari ai lumii.

Alexandru Comerzan și-a văzut prima dorință îndeplinită, aceea de a-i întâlnit pe cei trei chefi. Și-ar fi dorit să ajungă în echipa lui Dumitrescu, de la Scărlătescu primind un sfat prețios, și anume de a renunța a fi neîncrezător în propriile sale forțe." Este printre cele mai bune farfurii pe care le-am gustat", au spus chefii la unison.

"Nu îmi este teamă de vreo probă. Am gătit multe până în acest moment, iar fix înainte de competiție am călătorit prin Asia și am învățat și câteva secrete din bucătăria lor.", a mai spus Alex Comerzan, supervizat de maestrul Scărlătescu.

CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2019. Cum s-a ajuns în finală

Sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite aproape că a ajuns la final și concurenții dau acum ultimele bătălii culinare, pentru a câștiga un loc în marea finală!

Doar trei probe îi mai despart pe concurenţi de marea finală a celui mai iubit show culinar, Chefi la cuțite. Concurenții nu vor avea o sarcină ușoară, având în vedere că regulile semifinalei Chefi la cuțite se schimbă pentru prima dată!

De data aceasta, munca în echipă a ajuns la final, aşa că cei trei Chefi îşi vor susţine concurenţii doar din culise. Cine se descurcă cel mai bine la finalul acestor trei probe va primi un loc în finala emisiunii Chefi la cuțite, dar din păcate doar trei sunt norocoșii care vor avea această șansă!

NOUĂ CONCURENȚI AU AJUNS ÎN SEMIFINALA EMISIUNII CHEFI LA CUȚITE, SEZONUL 7

Chef Bontea, care a câştigat cele mai multe trofee până acum, se bazează pe patru semifinalişti, chef Scărlătescu pe trei, în timp ce chef Dumitrescu intră în bătălia pentru marea finală cu doar doi bucătari.

Frumoasa Gina Pistol și-a făcut apariția în bucătăria Chefi la cuțite și a anunțat tema primei probe: „gustul de acasă"! Practic, concurenții au libertatea de-a pregăti orice preparat, singura condiție fiind tema impusă. Și nu e tocmai smplu să alegi un preparat și să construiești în jurul acestuia o poveste!

Înainte de startul primei probe din semifinala emisiunii Chefi la cuțite, Gina Pistol a pregătit concurenților o surpriză de zile mari! Practic, fiecare semifinalist s-a putut bucura de mesaje emoționante de la familie, prieteni, colegi de muncă și nu numai! Când ești la un pas de finala

MOMENTE EMOȚIONANTE PENTRU CONCURENȚII DIN SEMIFINALĂ



Au curs lacrimi, au apărut zâmbete și s-a născut un dor uriaș de casă! Totuși, nimeni nu își dorește să plece acum, când doar trei probe îi mai despart pe concurenți de marea finală a emisiunii Chefi la cuțite!

„Munca asta de bucătar și o carieră dacă vrei s-o faci, în general, cere sacrificii! Nu-mi vedeam familia câte opt luni pe an. Am avut perioade în care am venit acasă și am stat o lună și jumătate, nici măcar nu mi se usca șorțul pe sârmă", a mărturisit aproape cu lacrimi în ochi Chef Sorin Bontea, despre trecutul său.

A fost un moment cu adevărat special și emoționant, ce a mișcat nu doar concurenții, ci și pe cei trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Cu forțe proaspete și cu o ambiție ieșită din comun, concurenții au primit startul și s-au apucat de gătit în forță! Au la dispoziție 60 de minute pentru a pregăti un preparat care să aducă aminte de „gustul de acasă"!

Timpul este scurt, iar concurenții s-au dezlănțuit total în bucătărie! Fiecare a alaergat spre cămară, și-a luat ingredientele necesare și a pus imediat oalele la fiert! Unii au ales să facă deserturi, în timp ce alții și-au pus șansa într-un fel principal. Practic, fiecare concurent din semifinala emisiunii Chefi la cuțite, sezon 7, a ales cu sufletul la proba menită să aducă în farfurii „gustul de acasă".

Am văzut cum se fac rețete precum tocănița de pipote cu mămăligă, tocăniță de ciuperci cu ficățel de pui și mămăligă, saramură de crap, ceafa de porc cu piure de morcov, mușchi de porc cu cartofi și sos de ciuperci, tocăniță de pui cu piure sau pui cu vișine și cartofi gratinați, dar nu numai!

JURIZARE CU EMOȚII LA CHEFI LA CUȚITE



De data aceasta, preparatele sunt jurizate de către actorii din musicalul "My Fair Lady". Artiștii au gustat cu mare atenție și au analizat nu doar farfuriile care respectă tema impusă („gustul de acasă"), ci și aspectul, intensitatea gustului și ingredientele alese!

Concurenții au stat cu sufletul la gură în timpul juricării, mai ales că la această probă cei trei chefi nu vor putea decât să deguste și atât, verdictul fiind dat exclusiv de artiștii din musicalul „My Fair Lady".

Notele au fost puse deoparte, iar concurenții au trecut la următoarea probă din semifinala Chefi la cuțite, sezon 7! Punctajul obținut se va afla abia la finalul celor trei probe!

Prima probă din semifinala sezonului 7 al emisiunii Chefi la cuțite a ajuns la final și acum concurenții se gândesc deja la următoarea probă, ce le poate decide soarta! Totuși, Gina Pistol a revenit în bucătărie cu o nouă surpriză!

Se pare că cel mai folosit ingredient al acestei ediții Chefi la cuțite a fost pachetul de șervețele, căci zeci și poate chiar sute de lacrimi au curs, atunci când alături de concurneți au venit membrii familiei, cei mai aprigi susținători de până acum! Cine nu s-ar emoționa dacă apare mama, iubita sau soția însărcinată sau sora, chiar acolo, în toiul bătăliei culinare de dinainte de finala emisiunii Chefi la cuțite?!

Îmbrățășări pline de iubire, lacrimi de emoție, revederi pline de bucurie și multă, multă dragoste, așa s-ar descrie pe scurt incredibila surpriză pregătită de Gina Pistol, înainte de a doua probă din semifinala sezonului 7 al emisiunii Chefi la cuțite!

„Asta e o treabă strașnică, să îți vezi familia și neamurile înainte de o probă", a conchis Alex Comerzan.

A urmat apoi o surpriză uriașă pentru simpaticul Răzvan Babană! „Nu m-am așteptat să-l văd pe băiatul meu într-o fază atât de superioară a acestui concurs. Este un băiat harnic, muncitor...și este băiatul meu. Răzvan pentru mine înseamnă totul", a zis tatăl lui Răzvan Babană, cu lacrimi în ochi, după ce și-a îmbrățișat băiatul.

Totuși, bucuria revederii a fost înlocuită rapid de emoții, atunci când Gina Pistol a anunțat tema următoarei probe: „homar"!

Apoi s-a aflat cine va juriza preparatele din această probă: concurenții din sezonul 6 al emisiunii Chefi la cuțite, spre marea disperare a lui Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu!

„Nu se poate! Aveți grijă ce gătiți, ăștia stau cu lupa", au avertizat Chefii.

„Doamne, Dumnezeule mare, sunteți nebuni! Ăsta mișcă aici", a sărit Răzvan Babană, atunci când a văzut homarii vii.

Concurenții și-au ales ingredientele și rețetele pe care vor să le pregătească, dar problema este că unii dintre ei nu au mai gătit homar și nu știu cu ce garnitură ar putea să potrivească carnea acestuia!

Timpul alocat probei s-a scurs rapid și emoțiile au fost uriașe, dar fiecare a dat tot ce a avut mai bun, pentru a putea primi cât mai multe puncte de la juriul format din concurenții sezonului 6!

În general concurenții au ales să pregătească homar cu paste, dar au fost pregătite și variante cu piure sau salată de fructe sau spumă de mazăre.

Cei trei chefi, degustând preparatele concurenților

Și de data aceasta, concurenții și cei trei Chefi au așteptat cu sufletul la gură verdictul dat de către juriu, format la această probă de concurenții sezonului anterior al emisiunii Chefi la cuțite.

A TREIA PROBĂ, ULTIMA ȘANSĂ PENTRU CONCURENȚII DIN SEMIFINALĂ



Notele s-au dat și apoi concurenții din semifinala emisiunii Chefi la cuțite au ajuns la a treia și ultima probă, de dinainte de marea finală!

De data aceasta, frumoasa Gina Pistol și-a făcut apariția și a anunțat care este tema pentru cea de-a treia probă din semifinala emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 7!

După ce au pregătit rețete pe bază de homar sau invocând „gustul de acasă", concurenții au primit sarcina de-a găti un signature dish, adică un preparat care să le pună în valoare talentul și priceprea în materie de artă culinară!

Rață cu gem de sfeclă, caracatiță cu sos de parmezan și orez, berbecuț cu humus și tabouleh, mouse de ciocolată cu zmeură, piept de rață cu sos de smochine, caracatiță cu polenta, mușchi de vită cu piure de țelină și sos de vin și ciuperci, cotlete de berbecuț pe pat de linte și sos de vin sau scoici Saint Jacques cu sparanghel, asta au pregătit concurenții la ultima probă din semifinala sezonului 7 al emisiunii Chefi la cuțite.

„Farfurii bune ca acestea nu am avut până acum și diferența dintre ele va sta în micile detalii", a declarat Chef Florin Dumitrescu.

Abia acum Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au putut să deguste și să jurizeze farfuriile concurenților.

Au fost farfurii frumoase, gustoase și care au demonstrat că cei nouă bucătari ajunși în semifinala sezonului 7 al emisiunii Chefi la cuțite merită din plin să meargă mai departe, în finală. Totuși, din păcate, doar cei mai buni dintre cei buni vor avea această șansă.

Cu sufletul la gură, concurenții au așteptat verdictul celor trei Chefi, sperând că notele dobândite la cele trei probe vor fi unele cât mai mari!

Chefi la cuțite este un cooking show românesc, care a fost difuzat prima dată pe 7 martie 2016, de către canalul de televiziune Antena 1. Emisiunea este moderată de Gina Pistol. Juriul este format din Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. În anul 2017, Chefi la cuțite, a fost desemnat cel mai bun show de divertisment la Premiile Radar de Media, potrivit wikipedia.

Dintre zecile de concurenți care ajung la casting-ul de la chefi la cuțite, puțini ajung în echipe. Un concurent vine cu propria rețetă și alimente la "audiții". După ce preparatul este gata cei trei șefi fac o degustare și hotărăsc dacă farfuria merită un cuțit. Un cuțit reprezintă un vot, cei trei pot da doar câte un cuțit de fiecare. 0 cuțite înseamnă că respectivul concurent nu va trece mai departe, la fel se aplică și la un cuțit, dar dacă concurentul va lua două sau trei cuțite, acesta va trece mai departe. În sezoanele recente, (sezonul 6) s-a implementat conceptul de cuțit de aur și amulete. Fiecare chef are un cuțit de aur și îl poate oferi unui concurent care a gătit un preparat care l-a impresionat pe chef. Acesta îl trimite pe concurent direct în echipe. Amuletele sunt diferite, acestea constau în avantaje care îi vor ajuta la probe. Acestea sunt câștigate de chefi. Aceștia (ca și concurenții) sunt supuși la "duel" de gătit. Cine va face cea mai gustoasă mâncare va câștiga. În bootcamp concurenții sunt supuși de către chefi la diferite probe culinare. La sfârșit aceștia vor alege concurenții care vor face parte din echipa lor. O echipă este formată din 6 concurenți care vor găti și chef-ul care îi comandă. Un episod este format din două părți: una de gătit ın echipă și duelul. Proba de gătit în echipă constă în gătit după condiții date de producători. Diferite personalitați iar cine ia mai multe farfurii de culoarea lui de echipă (semnificând un vot) va câștiga și echipa lui nu va mai merge la duel. Duelul constă în concurenții celor două echipe pierzătoare se duelează în gusturi, sub diferite criterii culinare acestea urmând în degustarea chefilor și jurizarea lor. Concurentul cu cele mai puține puncte va pleca acasă. Apoi urmează semifinala și finala, unde concurenții nu mai sunt ajutați de chefi. Concurentul care câștigă va pleca acasă cu 30.000 de euro.

Câștigători Chefi la cuțite – sezoanele 1 – 6:

Cristi Șerb, din echipa lui Sorin Bontea; Cristian Voicu, din echipa lui Florin Dumitrescu; Gianny Bănuță, din echipa lui Cătălin Scărlătescu; Andrei Cristian Olteanu, din echipa lui Sorin Bontea; Bogdan Vandici, din echipa lui Florin Dumitrescu; Mihai Munteanu (Munti), din echipa lui Sorin Bontea.

Sezonul 1

Primul sezon a luat startul pe 7 martie 2016 și s-a încheiat pe 7 iunie 2016.

Finaliștii primului sezon al show-ului au fost Cătălina Amarghioalei, din echipa condusă de chef Cătălin Scărlătescu, Cristi Șerb, din echipa condusă de chef Sorin Bontea și Mircea Farcaș din echipa condusă de Florin Dumitrescu.

Cristi Șerb, din echipa lui Bontea, a fost câștigătorul primei ediții al show-ului „Chefi la cuțite“ și al marelui premiu în valoare de 30.000 de euro.

18.Mihai Constandache(Sorin Bontea)

17.Daniel Zinke(Catalin Scarlatescu)

16.Eusebiu Tuchilus(Florin Dumitrescu)

15.Mihaita George Petrescu(Florin Dumitrescu)

14.Daniel Lixandru(Florin Dumitrescu)

13-12.Daniel Ardelean(Florin Dumitrescu)

13-12.Alex Vasile Popa(Sorin Bontea)

11.Catalin Banu(Catalin Scarlatescu)

10.Doru Matan(Sorin Bontea)

Semifinala 1. Ana Maria Constantin(Sorin Bontea)

Semifinala 1. Raluca Pop(Catalin Scarlatescu)

Semifinala 1. Georgeta Ciocarlan(Florin Dumitrescu)

Semifinala 2. Alexandru Negoita(Catalin Scarlatescu)

Semifinala 2. Octavian Manole(Catalin Scarlatescu)

Semifinala 2. Madalina Busuioc(Sorin Bontea)

Finalist. Mircea Farcas(Florin Dumitrescu)

Finalist. Catalina Amarghioalei(Catalin Scarlatescu)

Castigator. Cristi Serb(Sorin Bontea)

Sezonul 2

Al doilea sezon a debutat pe data de 5 septembrie 2016 și s-a încheiat pe 15 noiembrie 2016.

Cei care au jurizat finala au fost bucătari cunoscuți din România. Lupta s-a dat între Alex Bălan din echipa condusă de chef Sorin Bontea și Cristian Voicu din echipa condusă de chef Florin Dumitrescu. Chef Cătălin Scărlătescu nu a avut niciun reprezentant.

Cristian Voicu, din echipa lui Dumitrescu, este câștigătorul celui de-al doilea sezon. Cristian Voicu este câștigătorul marelui premiu în valoare de 30.000 de euro.[2]

18.Petru Scalețchi(Catalin Scarlatescu)

17.Lucian Bostan(Florin Dumitrescu)

16.Marian Cocoș(Sorin Bontea)

15.Marius Melniciuc(Catalin Scarlatescu)

14.George Mihali(Florin Dumitrescu)

13.Bogdan Neacșu(Sorin Bontea)

12.Ionela Mureșan(Catalin Scarlatescu)

11-9.Alexandru Filip(Catalin Scarlatescu)

11-9.Mihai Rusu(Catalin Scarlatescu)

11-9.Loredana Laslău(Sorin Bontea)

Semifinala 1. Marius Nistor(Florin Dumitrescu)

Semifinala 1. Cristian Podosu(Sorin Bontea)

Semifinala 1. Cristina Ioniță(Florin Dumitrescu)

Semifinala 2. Valentina Rausche(Florin Dumitrescu)

Semifinala 2. Gabriel Botezan(Sorin Bontea)

Semifinala 2. Robert Niculae(Catalin Scarlatescu)

Finalist. Alex Bălan(Sorin Bontea)

Castigator. Cristian Voicu(Florin Dumitrescu)

Sezonul 3

Al treilea sezon a debutat pe data de 13 februarie 2017 și s-a încheiat pe 2 mai 2017.

Finaliștii celui de-al treilea sezon al show-ului au fost George Manole, din echipa condusă de chef Sorin Bontea, Ioan Popa Giovanni, din echipa condusă de chef Florin Dumitrescu și Iulian Gianny Bănuță din echipa condusă de chef Cătălin Scărlătescu.

Gianny Bănuță este câștigătorul celui de-al treilea sezon ”Chefi la cuțite” din echipa lui Scărlătescu. Iulian Gianny Bănuță a câștigat trofeul și marele premiul de 30.000 de euro.

18.Gemelina Opriș(Sorin Bontea)

17.Cosmin Dan(Sorin Bontea)

16.Andrei Luță(Catalin Scarlatescu)

15.Adrian Szucs(Florin Dumitrescu)

14.Ruxandra Urse(Florin Dumitrescu)

13.Roxana Pârjol(Sorin Bontea)

12.Mihai Mureșan(Florin Dumitrescu)

11.Puiu Vasile(Sorin Bontea)

Semifinala 1. Angie Cobut(Catalin Scarlatescu)

Semifinala 1. Andrei Căldăraru(Florin Dumitrescu)

Semifinala 2. Silviu Briceag(Sorin Bontea)

Semifinala 2. Lorant Erdei(Catalin Scarlatescu)

Semifinala 3. Nina Rus(Florin Dumitrescu)

Semifinala 3. Iulian Mitea(Catalin Scarlatescu)

Semifinala 3. Dihn Thi Binh Minh(Catalin Scarlatescu)

Finalist. George Manole(Sorin Bontea)

Finalist. Ioan Popa Giovanni(Florin Dumitrescu)

Castigator. Gianny Bănuță(Catalin Scarlatescu)

Sezonul 4

Al patrulea sezon a debutat pe data de 11 septembrie 2017 și s-a încheiat pe 28 noiembrie 2017.

Finaliștii celui de-al patrulea sezon al show-ului au fost Andrei Cristian Olteanu din echipa condusa de chef Sorin Bontea, Silvian Hârâială și Mihai Necula, ambii din echipa lui Florin Dumitrescu.

Andrei Cristian Olteanu este câștigătorul celui de-al patrulea sezon ”Chefi la cuțite” din echipa lui Bontea. Andrei Cristian Olteanu a câștigat trofeul și marele premiul de 30.000 de euro.

18.Georgescu Marius(Florin Dumitrescu)

17.Bucur Cristian(Florin Dumitrescu)

16.Botis Ioana(Florin Dumitrescu)

15.Micky Vîrtop(Catalin Scarlatescu)

14.Loredana Ene(Catalin Scarlatescu)

13.Ilies Vasile Mirel(Sorin Bontea)

12.Salajan Iulia(Catalin Scarlatescu)

11.Bartisch Monica(Sorin Bontea)

Semifinala 1. Samir Fares(Sorin Bontea)

Semifinala 1. Stratulat Fuioaga Irina(Florin Dumitrescu)

Semifinala 2. Ionescu Mihai(Catalin Scarlatescu)

Semifinala 2. Ionut Chiritoiu(Sorin Bontea)

Semifinala 3. Ailincai Cosmin((Sorin Bontea)

Semifinala 3. Bad Angie Moisescu(Catalin Scarlatescu)

Semifinala 3. Lazar Florian(Catalin Scarlatescu)

Finalist. Necula Mihai(Florin Dumitrescu)

Finalist. Haraiala Silvian(Florin Dumitrescu)

Castigator. Olteanu Cristian Andrei(Sorin Bontea)

Sezonul 5

Al cincilea sezon a debutat pe data de 9 aprilie 2018 și s-a încheiat pe 26 iunie 2018.

Finaliștii celui de-al cincilea sezon al show-ului au fost Bogdan Vandici din echipa condusă de chef Florin Dumitrescu, Cristina Pavel și Marlena Botezatu din echipa lui chef Sorin Bontea.

Bogdan Vandici este câștigătorul celui de-al cincilea sezon ”Chefi la cuțite” din echipa lui Dumitrescu. Bogdan Vandici a câștigat trofeul și marele premiul de 30.000 de euro.

18.Julius Ponce Gutierrez(Florin Dumitrescu)

17.Victor Ioniță(Florin Dumitrescu)

16.Mikloș Tolnai(Catalin Scarlatescu)

15.Vlad Alb(Sorin Bontea)

14.Antoanela Samoilă(Catalin Scarlatescu)

13-12.Robert Csaba Hajdu(Florin Dumitrescu)

13-12.Fernando Polo(Sorin Bontea)

11.Elena Rus(Florin Dumitrescu)

10.Liviu Morărescu(Sorin Bontea)

Semifinala 1. Robertino Țarălungă(Sorin Bontea)

Semifinala 1. Ștefania Manea(Catalin Scarlatescu)

Semifinala 2. Răzvan Constantin(Catalin Scarlatescu)

Semifinala 3. Mihai Chelaru(Catalin Scarlatescu)

Semifinala 3. Amedeo Drosu(Catalin Scarlatescu)

Semifinala 3. Gabriel Mocanu(Florin Dumitrescu)

Finalist. Marlena Botezatu(Sorin Bontea)

Finalist. Cristina Pavel(Sorin Bontea)

Castigator. Bogdan Vandici(Florin Dumitrescu)

Sezonul 6

Al șaselea sezon a debutat pe data de 29 octombrie 2018 și s-a încheiat pe 22 ianuarie 2019.

Finaliștii celui de-al șaselea sezon al show-ului au fost Maria Burlacu și Andrei Balazs din echipa condusă de chef Cătălin Scărlătescu, Mihai Munteanu (Munti) din echipa lui chef Sorin Bontea. Chef Florin Dumitrescu nu a avut niciun reprezentant.

Mihai Munteanu (Munti) este câștigătorul celui de-al șaselea sezon ”Chefi la cuțite” din echipa lui Sorin Bontea creata a câștigat trofeul și marele premiul de 30.000 de euro.

18.Ovidiu Malisevschi(Florin Dumitrescu)

17.Denis Timbalaru(Sorin Bontea)

16.Alex Ilinca(Sorin Bontea)

15.Mona Siantiu(Florin Dumitrescu)

14.Marian Rusu(Catalin Scarlatescu)

13.Marius Greab(Florin Dumitrescu)

12.Edna Bahu(Catalin Scarlatescu)

11.Like Creata(Florin Dumitrescu)

Semifinala 1. Ana Maria Crudu(Catalin Scarlatescu)

Semifinala 1. Sorin Stan(Sorin Bontea)

Semifinala 1. Valentin Dumitrescu(Sorin Bontea)

Semifinala 2. Nela Chiscoci(Florin Dumitrescu)

Semifinala 2. George Bogdan Dumbrava(Florin Dumitrescu)

Semifinala 3. Catalin Badici(Catalin Scarlatescu)

Semifinala 3. Silviu Nedelea(Sorin Bontea)

Finalist. Maria Burlacu(Catalin Scarlatescu)

Finalist. Andrei Balazs(Catalin Scarlatescu)

Castigator. Mihai Munteanu(Sorin Bontea)

Sezonul 7

21.Luminița Borcean(Catalin Scarlatescu)

20.Alfren Olteanu(Catalin Scarlatescu)

19.Paul Alin Voinea(Catalin Scarlatescu)

18.Andrei Tănasă(Florin Dumitrescu)

17.Ștefănescu Alexandra(Catalin Scarlatescu)

16-15.Iulian Olaru(Sorin Bontea)

16-15.Florin Petcu(Sorin Bontea)

14.Ernesto Dosman(Florin Dumitrescu)

13.Gina Gheorghe(Florin Dumitrescu)

12.Amalia Bellantoni(Florin Dumitrescu)

11-10.Irina Onescu(Sorin Bontea)