CASTIGATOR IUMOR 2019. Ce va face Mukinka Chibanga cu premiul de 20.000 de euro

Mukinka Chibanga a venit în fața juraților și telespectatorilor iUmor cu un număr original de stand-up comedy, în care a vorbit despre adaptarea la tradițiile și obiceiurile din România. Numărul său a fost apreciat foarte mult și de aceea a fost și desemnat câștigătorul premiului de 20.000 de euro, în fața celorlalți 11 finaliști.

„Oamenii au început să mă recunoască pe stradă chiar dacă merg în alte orașe în România. E interesant, dar și ciudat pentru că eu nu cred că sunt o persoană specială, ci un om normal. Mereu mă întreb de ce vor oamenii poze cu mine pentru că nu sunt o vedetă. Dar în rest, viața mea e perfect normală.”, povestește Mukinka, despre celebritatea sa proaspăt căpătată.

Ce va face cu cei 20.000 de euro câștigați

Mukinka a crescut în Zambia, iar mai târziu s-a mutat în Belgia. El a declarat că este îndrăgostit de România și că inițial nu plănuia să rămână atât de mult în țară. A mai povestit că în cele mai multe situații talentul său l-a salvat, chiar și într-unul dintre cele mai importante momente din viața lui. În cele din urmă a dezvăluit faptul că urmează să devină tătic, dar și că soția lui va aduce pe lume o fetiță, în luna ianuarie, din 2020. Acesta a spus că banii câștigați vor fi puși deoparte pentru fetița sa.

„Atât eu cât și soția mea gândim pe termen lung. Eu chiar am întrebat-o: «Și dacă voi câștiga, ce facem cu banii?» Am hotărât să punem banii deoparte, avem și o casă și am vrea să terminăm cu toate achizițiile, dar mai ales pentru fetița noastră care urmează să se nască în ianuarie.”, a mai dezvăluit câștigătorul de la iUmor, potrivit click.ro.