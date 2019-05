CASTIGATOR iUMOR 2019. Cel mai temut jurat, Cheloo, face dezvăluiri. Cei mai ghinionişti concurenţi

Castigator iUmor 2019. Finaliști sezon 6 iUmor și tot ce trebuie să știi despre show

Castigator iUMOR 2019. Delia, Cheloo și Mihai Bendeac continuă în cel de-al șaselea sezon iUmor căutarea celor mai inedite numere de stand up, improvizație, magie sau mimă. Alături de ei, în calitate de prezentatori, în acest sezon nou iUmor, vor fi Șerban Copoț și Dan Badea, ca de obicei, puși pe șotii.

Castigator iUMOR 2019: George Țintă, al șaptelea finalist iUmor

George Țintă a fost trimis de fanii iUmor în finala din cel de-al șaselea sezon, alături de Magdalena Chihaia, Irena Boclincă, Vasi Borcan, Varză, Florin Siriac și Adi Bobo.

George a primit doar două voturi, de la Delia și Cheloo, însã pe telespectatori i-a cucerit, aceştia trimiţându-l în marea finalã a show-ului.

Castigator iUMOR 2019: Magdalena Chihaia, trimisă de fani în finala iUmor

Magdalena Chihaia a adus pe scena iUmor și un soț răposat și un sicriu în care acesta se "odihnea" și i-a făcut acestuia câteva confesiuni ca i-au adus acesteia trei voturi de DA din partea juraților.

Citeşte şi Cheloo, criză de nervi la iUmor. Şocant: ce a spus despre Delia şi Mihai Bendeac

"A fost un număr serios, despre o situație serioasă", a spus Delia amuzată, pe când Mihai Bendeac a apreciat atât prestația Magdalenei, cât și pe cea a "soțului" acesteia. "E foarte greu să joci un mort! Rar s-a întâmplat să vedem aici un număr care să reflecte realitatea în asemenea hal!", a spus actorul.

În plus, Magdalena i-a cucerit și pe cei de acasă, astfel că a fost votată și trimisă în finala din acest sezon, alături de Irena Boclincă, Vasi Borcan, Varză, Florin Siriac și Adi Bobo.

Jurații iUmor, Delia, Cheloo și Bendeac, au fost luați la "roast", fără milă, de persoane dragi

Invitați speciali au făcut deliciul fanilor iUmor, după ce au urcat pe scena iUmor și au arătat că nu au nicio reținere în a face glume pe seama celor trei jurați, Delia, Mihai Bendeac și Cheloo. Telespectatorii au urmãrit în numãr foarte mare ediţia eveniment de roast, emisiunea impunându-se drept lider incontestabil de audienţã la nivelul tuturor categoriilor de public.

Andreea Marin a fost cu adevărat o surpriză atunci când Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au văzut-o pe scena iUmor, iar actrița Carmen Tănase, aflată pentru prima dată într-o astfel de ipostază, s-a simțit puțin vinovată pentru "tratamentul" pe care l-a aplicat celor trei jurați.

Barbara Isasi, cântăreața față de care Mihai Bendeac și-a mărturisit în acest sezon toată admirația, a fost una dintre invitatele ediției speciale de roast. Chef Florin Dumitrescu a venit însoțit de soția sa și cele două fiice ale lor și inițial i-a indus în eroare pe jurați spunându-le că este doar în vizită. Când însă a dat drumul glumelor, Chef Dumitrescu nu a iertat pe nimeni, nici măcar pe colegii săi, Scărlătescu și Bontea.

Iar când Mihai Bendeac credea că nimic nu poate fi mai greu, pe scenă a intrat fosta sa iubită, Roxana Vancea!

Gina Matache, mama Deliei, a reușit să își ascundă fața și să își modifice vocea pentru ca fiica sa să nu o recunoască din primele clipe, iar efectul a fost cel scontat! La fel de puternic a resimțit șocul și Mihai, atunci când mama sa, Emilia Bendeac, a urcat pe scenă.

Nici Coco Marinescu sau Gabriel Cotabiță nu s-au arătat mai miloși cu cei trei jurați iUmor, ci au avut grijă să apese exact în zonele sensibile ale acestora.

Castigator iUMOR 2019: Adi Bobo, pentru a treia oară în finala iUmor

Cunoscutul comediant Adi Bobo a fost trimis de fanii iUmor, pentru a treia oară, în finala din cel de-al șaselea sezon, alături de Irena Boclincă, Vasi Borcan, Varză și Florin Siriac.

Adi Bobo a revenit și în cel de-al șaselea sezon, fiind a treia oară când participă.

"Cred că o să ajung să fiu singur, fără prezentator, fără juriu. Doar eu și o cameră, în sezonul 857", a glumit Adi.

Revenirea sa a fost una de succes însă, astfel că atât jurații, cât și telespectatorii prin votul din aplicație, i-au oferit lui Adi Bobo șansa de a participa și în finala iUmor din al șaselea sezon. "Adi Bobo a fost singurul care a revenit cu succes la iUmor, are talentul de a înveseli publicul, pe noi", a spus Cheloo.



Castigator iUMOR 2019: Florin Siriac, al patrulea finalist iUmor

Florin Siriac este un bârlădean care a urcat pentru prima dată pe o scenă la iUmor. A reușit să devină preferatul publicului și să primească cele mai multe voturi în aplicație în cea de-a patra ediție iUmor, care a fost lider absolut de audiență, astfel că a fost trimis în marea finală.

"Groparul" este numele de scenă al lui Florin Siriac și i-a cucerit pe cei trei jurați.

"Nu a existat niciodată în istoria iUmor, cel puțin din punctul meu de vedere, o asemenea răsturnare de situație, ca în cazul acestui băiat. Orice l-ai fi întrebat, avea un mod extraordinar de a-ți răspunde! E o specie ciudată de umor involuntar", a mărturisit Mihai Bendeac. Abia după aproape o jumătate de oră în care a stat pe scenă, cei trei jurați l-au lăsat cu greu să plece, dar cu trei voturi de DA.

Castigator iUMOR 2019: Daniel Ilie aka Varză este al treilea concurent trimis în finala iUmor

Daniel Ilie aka Varzã este al treilea concurent trimis de telespectatori în finala iUmor, din cel de-al șaselea sezon, alături de Vasi Borcan și Irena Boclincă.

Un numãr de stand-up susținut de Daniel Ilie aka Varzã a fost cel care i-a amuzat pe juraţi, sâmbătă seara, la Antena 1, şi i-a determinat sã retrãiascã amintiri de la începuturile industriei muzicale româneşti, mai exact din anii 2000.

Pe Cheloo l-a cucerit: "Nimeni nu povesteşte mai frumos ca bãiatul ãsta. Ştie sã joace, ştie sã captiveze omul, e un artist adevãrat!", a mãrturisit juratul, în vreme ce Bendeac a completat: „Numãrul pe care l-ai fãcut tu adineaori este unul dintre cele mai valoroase din istoria iUmor! Omul ãsta ar putea sã facã un rol extraordinar în teatru. Îmi vin instantaneu în minte zece piese şi zece roluri în care ar putea sã fie extraordinar!".

Varzã a intrat astfel la votul publicului cu trei voturi, iar admiratorii săi l-au trimis direct în finală prin intermediul aplicației iUmor.

Castigator iUMOR 2019: Vasi Borcan, cel de-al doilea finalist iUmor 2019

Vasi Borcan este cel de-al doilea finalist din sezonul 6 iUmor, desemnat după numărul de voturi din aplicație. Concurentul iUmor 2019 a reușit să surprindă pe toată lumea cu tăria sa de caracter și modul extraordinar în care a reușit să-și ironiezeze condiția fizică. La vârsta de 12 ani, Vasi a fost imobilizat în scaun cu rotile din cauza unei distrofii musculare.

Numărul lui Vasi a fost apreciat și de cei de acasă, care l-au votat prin intermediul aplicației iUmor și i-au oferit, astfel, șansa de a merge direct în finală.

Viața m-a pus în situația de a-mi înfrunta temerile, reținerea, rușinea chiar", a spus Vasi.

"La capitolul stand up și autoironie ați mers foarte departe. Îți trebuie foarte multă forță interioară ca să faci asta, de aceea sunt deja fan! Aveți toate aprecierile mele sincere!", a fost declarația lui Cheloo la finalul numărului susținut de Vasi Borcan pe scena iUmor 2019.

Castigator iUMOR 2019: Irena Boclincă, câștigătoarea primei ediții iUmor 2019

Prima ediție iUmor 2019 a fost lider de audiență, iar actrița Irena Boclincă este prima finalistă iUmor din cel de-al șaselea sezon, în urma voturilor primite în aplicație.

Actrița Irena Boclincă este din Republica Moldova și a reușit să își intre atât de bine în rol la iUmor, sâmbătă seara, la Antena 1, încât a fost confundată de oameni cu personajul politic real – premierul Viorica Dăncilă.

Pentru a afla cât de credibilă este în rolul său, actrița a făcut mai întâi o probă în Piața Obor din București, unde rezultatul a fost pe măsura așteptărilor! Oamenii au oprit-o la fiecare tarabă pentru a o saluta sau pentru a-i cere părerea despre mersul agriculturii.

Program iUmor

Începând din 23 februarie, sezonul 6 iUmor va avea ca program de difuzare fiecare sâmbătă seara, de la ora 20.00, la Antena 1.

Regulament sezon nou iUmor 2019

Concurenții care primesc minimum două "Thumbs up" vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor", creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00.

Astfel, câştigătorul fiecărei ediții se va califica direct în finala iUmor 2019!

CASTIGATOR iUMOR 2019. În culisele iUmor, cei doi prezentatori, Șerban Copoț și Dan Badea, sunt la pământ, la propriu! "Ăsta e confortul în care stăm noi aici, la iUmor, și am zis de ce să nu facem un interviu la firul ierbii?!"

Pentru Dan Badea, al șaselea sezon iUmor a fost primul în calitate de prezentator. Cât de diferită a fost experiența față de ceea ce văzuse ca invitat special, am aflat, chiar de la el:

"Este cu totul altceva din interior, eu am fost de vreo trei, patru ori și am făcut numere. Ideea e că în momentul în care intri în echipă, îi cunoști mai bine, stai mai mult aici și vezi ce se întâmplă, e cu totul altceva. Noi am spus acestui format "templul nebuniei". Sună așa, pomposo nu știu cum, dar să știi că nu e departe de adevăr", a spus Dan Badea.

CASTIGATOR iUMOR 2019. Secretul celui mai temut jurat de la iUmor. Cheloo: "Nu vreau să știe lumea că sunt o persoană veselă"

Înainte de marea finală a celui de-al șaselea sezon iUmor, Cheloo, juratul de care toţi concurenţii, probabil fără excepţie, se tem, a vorbit despre cum este să jurizeze atâtea momente de comedie, unele reuşite, altele, mai puţin...

Pe Cheloo, mulți îl cunosc de la televizor, în calitate de jurat al emisiunii iUmor și foarte, foarte mulți îi cunosc și îi fredonează melodiile, unele cu versuri tranșante, căci nu este deloc genul care să se sfiască să spună ce gândește.

Trupa fondată de el, Paraziții, a luat naștere în 1994. Primul său album solo, "Sindromul Tourette", a fost recompensat cu Discul de Aur pentru numărul de exemplare vândute. Cum își amintește juratul iUmor primii ani în industria muzicală?

"A fost îngrozitor. Primii zece ani au stat în zodia muncii și a lipsei de bani de mâncare, țigării și alcool. Noi am învățat să cântăm pe la albumul patru, cred", a povestit Cheloo.

"Am fost rugat să părăsesc Liceul Tonitza pentru că eram un model, ca să zic așa...am eșuat în alt liceu și am terminat altul. Știam din clasa a zecea că nu voiam să fac asta. Nu voiam să ajung un bărbos în halat albastru, plin de ulei, sictirit de viață și încercând să creeze trei tablouri pe care nu le vrea nimeni", a adăugat el.

Știe ce ar fi făcut dacă nu și-ar fi dedicat viața muzicii, dar preferă să nu vorbească despre asta. Cel puțin, nu în direct, la TV.

"Nu sunt prieten cu televiziunea, întotdeauna a fost o problemă să-mi filmez clipurile, nu sunt fascinat de cameră. Îți dai seama că nu sunt niciodată în confort. De aici și comportamentul infect. Nu știți cât suferă echipa de la iUmor pentru că le sunt coleg."

Finala celui de-al șaselea sezon iUmor va fi difuzată sâmbătă, de la ora 20:00. Deși emisiunea este deja înregistrată, votul va fi live, telespectatorii putând să își aleagă favoritul.

"Menționez că m-am simit foarte prost la finală, că suntem ieșiți din ritm, în altă stare, concurenții sunt toți speriați. Perioada mea preferată de la iUmor este cea cu audițiile. Acolo e distracția, acolo sunt și nervii...", a recunoscut Cheloo.

CASTIGATOR iUMOR 2019. Cei mai ghinioniști concurenți de la "iUmor" au scos peri albi juraților! Bendeac: "Parcă suntem la Insula iubirii..."

Cea de-a treisprezecea ediţie a emisiunii "iUmor", aşa cum simbolizează şi numărul 13, a adus în faţa telespectatorilor concurenţii care au avut ghinion şi nu au reuşit să primească măcar două Like-uri din partea juraţilor în acest sezon!