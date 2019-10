Articol publicat in: Life

CASTIGATOR iUMOR 2019. Un corporatist este favoritul publicului, surpriză uriaşă

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net CASTIGATOR iUMOR 2019. Alex Șerban, corporatistul din Piatra Neamț, a cucerit nu doar juriul, dar și telespectatorii care, prin voturile lor din aplicaţia iUmor, l-au trimis direct în marea finală a acestui sezon. CASTIGATOR iUMOR 2019. Concurentul care a venit cu un număr de stand-up, un spectacol cu scurte povestioare inspirate din viața lui, vrea să renunțe la job și să se axeze pe o carieră în stand-up. Jurații au fost încântați de momentul pregătit de Alex Șerban, Delia considerându-l carismatic, Cheloo bucurându-se că stand-up-ul încă există la iUmor, iar Mihai Bendeac evitând cu un dislike rușinea de a alerga dezbrăcat prin parcare, cum a promis inițial că ar face dacă concurentul i-ar stârni râsul. Mihai Bendeac, mărturisire şocantă: ALCOOLIC şi DROGAT. Cum au reacţionat şefii de la Antena 1 Concurenții care primesc minimum două ”Thumbs up” vor putea fi apoi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite iUmor, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediții va fi anunțat luni, în cadrul emisiunii Observator 16.00, și se va califica direct în finală! Mai mult, în fiecare săptămână, fiecare emisiune iUmor va fi însoțită de o ediție specială, distribuită exclusiv pe AntenaPlay.ro, unde abonații pot vedea tot ce se întâmplă în culise și vor avea acces nelimitat și necenzurat la numere integrale din cel de-al șaptelea sezon și momente care nu s-au văzut la televizor. loading...

