CASTIGATOR ROMANII AU TALENT 2020. Sara Ardelean: Aş ruga-o pe mami să cumpărăm un apartament al nostru în care să am şi eu camera mea

Finala Românii au Talent ajunge pe micile ecrane vineri, de la ora 20:30, așa cum ne-am obișnuit, pe Pro TV. Cei 10 finaliști și totodată cei care au primit Golden Buzz se luptă aprig pentru un premiu fabulos, în valoarea de 120.000 de euro.

Ocupantul locului al doilea va încasa 20.000 de euro, în timp ce premiul acordat pentru locul al treilea este de 10.000 de euro. Cei 10 finaliști așteaptă cu nerăbdarea votul românilor de acasă, pentru că doar așa pot ajunge să pună mână pe marele premiu pus la bătaie.

Pandemia de COVID-19 a adus o serie de modificări în ceea ce privește desfășurarea emisiunii. Marea finală a emisiunii de talente se va numi „Finala de acasă” pentru că, cei 10 finaliști vor susține numerele pregătite pentru ultimul show din competiție, direct de la ei de acasă. De asemenea, atât cei doi prezentatori, Pavel Bartoș și Smiley, cât și membri care fac parte din juriu (Andra, Mihai Petre, Andi Moisescu și Florin Călinescu), vor juriza, de asemenea, din intimitatea casei lor. Dispare, așadar, scena care le dădea emoții concurenților, dar dispar și aplauzele și susținătorii din sala de spectacol.

Românii au Talent: Cei 10 câștigători ai Golden Buzz-ului din sezonul 10

Aura Marcu

Daria Călugăru

Duo Maintenant

Erno Varga

Gennady Tkachenko

Mihai Țigaret

Radu Palaniță

Sara Ardeleanu

Siena Vușcan

Theodor Marcu.

Românii îți pot susține favoriții prin vot, prin intermediul unui SMS la numărul 1264, urmat de codul afererent fiecărui concurent. Ne mai despart doar câteva ore până la marea Finală a Românii au Talent, de diseară, de la ora 20:30.

Ce a însemnat pentru tine să obții un Golden Buzz? Ce ai simțit în acele clipe?

Pentru mine, Golden Buzz-ul a fost o experiență de neuitat. Am simțit că îmi sare inima din piept de fericire. Recunosc că era visul meu să se întâmple asta, iar cand am primit Golden Buzz-ul am înțeles că visele se pot îndeplini.

Care au fost cele mai memorabile reacții ale prietenilor și rudelor?

Cele mai memorabile reacții au fost cele ale părinților mei. Mama și-a pus mâinile pe față și a început să plângă de fericire, nu îi venea să creadă că am luat Golden Buzz. Prietenii mei au fost foarte bucuroși pentru mine și mândri de mine.

Cine te-a impresionat cel mai mult dintre jurați și de ce?

Dintre jurați, cel mai mult m-a impresionat Mihai Petre, bineînțeles pentru că el a apăsat butonul auriu și îi mulțumesc și acum că mi-a oferit încrederea sa, dar am văzut și pe fața celorlalți jurați bucurie, ca și când ar fi fost de acord cu alegerea lui.

Cum s-a schimbat viața ta de când ai apărut la Românii au talent?

De când am apărut la Românii au talent, nu s-a schimbat cu nimic viața mea. Am aceeași viață și aceeași relație cu prietenii și cu colegii mei.

Cum ți s-a schimbat stilul de viață în această perioadă?

Este adevărat că în această perioadă mi s-a schimbat stilul de viață. Îmi urmez, în continuare, pasiunea, deși este mult mai dificil, pentru că mă antrenez acasă, în sufragerie, în pătrățelul meu, făcând cursuri online.

Chiar și școala o fac online cu doamna învățătoare, alături de ceilalți colegi. Îmi este foarte dor de colegi, de prieteni, de sală, de scenă. Abia aștept să revină viața la normal și să îi strâng în brațe pe toți.

Ce ai face cu banii, în cazul în care ai câștiga premiul cel mare?

Cred că fiecare își dorește să câștige premiul cel mare, nu știu dacă voi fi eu aceea, dar dacă aș câștiga, cred că aș ruga-o pe mami să cumpărăm un apartament al nostru în care să am și eu camera mea.

Un mesaj pentru telespectatorii din România care vor vota marele finalist pe 29 mai, la PRO TV.

Chiar aș vrea să le transmit telespectatorilor emisiunii sincerele mele mulțumiri pentru tot sprijinul pe care l-am primit de la ei în mesaje și comentarii.

Bineînțeles, îi invit să urmărească finala Românii au talent pe 29 mai și, dacă reușesc să ajung la sufletele lor prin prestația mea, poate voi avea parte și de voturile telespectatorilor...