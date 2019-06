CASTIGATORI CHEFI LA CUTITE 2019. Surpriză uriaşă, cine s-a impus în finala familiilor

CASTIGATORI CHEFI LA CUTITE 2019. Chefi la cuțite, sezonul special din 2019, unul dedicat familiilor, a ajuns la final. Află, DE PE RomaniaTV.net totul despre războiul culinar în care chefii Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu au luptat alături de familii de vedete, foști concurenți, juniori pasionați sau oameni în vârstă cu experiență.

Sezonul special al celui mai iubit show culinar, Chefi la cuțite, a fost unul dedicat familiilor, finala Chefi la cuțite fiind difuzată marți, 18 iunie, de la 20:00.

CASTIGATORI CHEFI LA CUTITE 2019. Finala Chefi la cuțite se va da între chef Cătălin Scărlătescu, calificat cu două echipe determinate, și chef Florin Dumitrescu, ce are o singură echipă talentată în cursa pentru premiu. Probele de finală îi vor supune la cele mai grele încercări din concurs, de până acum, pe familia Crudu și Binh, ce luptă în tunici roșii, și familia Băițoi, ce își dorește ca finala să strălucească în culoarea galben. În această seară, bucătarii vor fi jurizați de cei mai cunoscuți și apreciați chefi din România, alături de familiile lor: „De fiecare dată apropiații marilor bucătari sunt pretențioși la mâncare. Pentru că sunt obișnuiți cu ce este mai bun”, mărturisește chef Dumitrescu.

CASTIGATORI CHEFI LA CUTITE 2019. Emoțiile vor da în clocot, iar așteptarea rezultatului îi va ține pe toți cu sufletul la gură până în ultimul moment. Și pentru chefi sunt clipe grele, pentru că atât Cătălin Scărlătescu, cât și Florin Dumitrescu vor să-și adauge încă un titlu în palmares, motiv pentru care tensiunile nu vor lipsi: „E senzațional de frumos că lupt cu două echipe! O finală by Cătălin Scărlătescu, așa sper că va fi!”. La polul opus, chef Sorin Bontea, cel care deține supremația finalelor câștigate, va privi de pe tușă de data aceasta, fără nicio șansă la titlu: „Chiar sunt supărat, sunt trist. Am câștigat douăbattle-uri și nu am nicio echipă în finală. E anapoda.Până acum nu mi s-a întâmplat asta, iar acum nu știu ce să fac”.

Noul sezon Chefi la cuțite 2019 a schimbat structura echipelor. Vedete, foști concurenți talentați, juniori pasionați de gătit sau oameni în vârstă cu experiență în bucătărie, toți și-au încercat norocul în etapa audițiilor. Formate din câte patru membri, familiile care au participat ca grup la Chefi la cuțite au fost dornice să demonstreze că au ingredientele necesare pentru a obține cuțitul din partea chefilor Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu.

CHEFI LA CUȚITE. Mame, tați, copii și bunici s-au reunit într-o competiție în care munca în echipă și completarea reciprocă au contat cel mai mult.

Finala Chefi la cuțite, competiție între chef Scărlătescu și chef Dumitrescu

Finala Chefi la cuțite se va da între chef Cătălin Scărlătescu, calificat cu două echipe determinate, și chef Florin Dumitrescu, ce are o singură echipă talentată în cursa pentru premiu. Probele de finală îi vor supune la cele mai grele încercări din concurs, de până acum, pe familia Crudu și Binh, ce luptă în tunici roșii, și familia Băițoi, ce își dorește ca finala să strălucească în culoarea galben. În această seară, bucătarii vor fi jurizați de cei mai cunoscuți și apreciați chefi din România, alături de familiile lor:

“De fiecare dată apropiații marilor bucătari sunt pretențioși la mâncare. Pentru că sunt obișnuiți cu ce este mai bun”, mărturisește chef Dumitrescu.

Familia Crudu, în marea finală Chefi la Cuțite

Proba duelului le-a impus concurenţilor Chefi la cuțite sã gãteascã douã feluri de mâncare, unul la alegere şi unul în care a existat un ingredient impus – baconul, având la dispoziţie 60 de minute.De data aceasta chefii Bontea, Dumitrescu şi Scărlătescu au fost cei care au avut un cuvânt de spus.

Finalul serii a strălucit şi de aceastã datã în culoarea roşie, echipa lui chef Cătălin Scărlătescu, familia Crudu, fiind ultima echipã care se calificã în finala Chefi la cuţite, difuzatã marţi, 18 iunie, de la 20:00, la Antena 1.

Astfel, în marea finală Chefi la cuțite, Chef Scãrlãtescu va avea doi aşi în mânecã: familia Binh şi familia Crudu, în vreme ce Florin va concura alãturi de familia Tiugã pentru titlul şi premiul de 10.000 de euro.

Echipa Neatza cu Răzvan și Dani, în juriul Chefi la cuțite

La Chefi la cuţite se va da startul ultimei confruntări pe echipe din sezonul special, dedicat familiilor şi totodatã se va decide şi ultima echipã care va ajunge în marea finalã Chefi la cuțite difuzatã pe 18 iunie, de la 20:00, la Antena 1.

Cele trei echipe, chef Scãrlãtescu împreunã cu familia Crudu, chef Dumitrescu împreunã cu doamnele din Dãmãroaia şi Chef Bontea cu oltenii lui din Şopârliţa vor fi jurizate de cãtre marea familie Neatza.

Familia Băițoi din schipa lui chef Florin Dumitrescu s-a calificat în finală

Cea de-a doua confruntare pe echipe din sezonul special Chefi la cuțite a strălucit în culoarea galben, căci familia Băițoi, bucătarii lui chef Florin Dumitrescu, au reușit să se califice în finala celui mai iubit show culinar. Pa parcursul a trei sesiuni de gătit pline de evenimente neașteptate, Nadejda și soțul său Victor, alături de cei doi copii, Victoria și Valentin, au arătat că au sarea și piperul necesare pentru a participa în lupta finală: ”Ce mi se pare incredibil la această familie este că ei cred în șansa lor. Când pun mâna să facă, chiar fac!”, a spus chef Florin despre ei.

Familia Binh din echipa lui chef Scărlătescu, prima calificată în finala Chefi la cuțite

Războiul culinar a fost împărţit în două probe, iar bucătarii în tunici roşii, coordonaţi de chef Cătălin Scărlătescu, au fost cei care au câştigat această primă etapă.

Finalul serii a strălucit în culoarea roşie, iar echipa lui chef Cătălin Scărlătescu, familia Binh, este prima echipă care se califică automat în finala sezonului special Chefi la cuţite, acolo unde va înfrunta alte două familii talentate în cursa pentru titlu şi premiul de 10.000 de Euro.

Chefi la cuțite, sezon special - Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au ales echipele

În cea de-a patra ediție Chefi la cuțite, jurații au extras culorile tunicilor în care vor lupta alături de echipele alese.

În noul sezon Chefi la cuțite, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu vor avea la bancurile de lucru familii formate din câte patru concurenți care, adeseori sunt din generații diferite, dar uniți de aceeași pasiune: gastronomia.

Familia Crudu, formată din Ana, Daniela, tătăl fetelor și verișorul Francisco a fost aleasă de chef Cătălin Scărlătescu în echipa sa. Evoluția culinară a Anei, cea care a făcut parte din tabăra juratului și în cel de-al cincilea sezon, dar și entuziasmul Danielei au făcut ca și de data aceasta să aibă o șansă de a face impresie în bucătăria Chefi la cuțite.

Cele trei echipe, chef Scãrlãtescu împreunã cu familia Crudu, chef Dumitrescu împreunã cu doamnele din Dãmãroaia şi Chef Bontea cu oltenii lui din Şopârliţa vor fi jurizate de cãtre marea familie Neatza.

Familia Băițoi din schipa lui chef Florin Dumitrescu s-a calificat în finală

Cea de-a doua confruntare pe echipe din sezonul special Chefi la cuțite a strălucit în culoarea galben, căci familia Băițoi, bucătarii lui chef Florin Dumitrescu, au reușit să se califice în finala celui mai iubit show culinar. Pa parcursul a trei sesiuni de gătit pline de evenimente neașteptate, Nadejda și soțul său Victor, alături de cei doi copii, Victoria și Valentin, au arătat că au sarea și piperul necesare pentru a participa în lupta finală: ”Ce mi se pare incredibil la această familie este că ei cred în șansa lor. Când pun mâna să facă, chiar fac!”, a spus chef Florin despre ei.

Familia Binh din echipa lui chef Scărlătescu, prima calificată în finala Chefi la cuțite

Războiul culinar a fost împărţit în două probe, iar bucătarii în tunici roşii, coordonaţi de chef Cătălin Scărlătescu, au fost cei care au câştigat această primă etapă.

Finalul serii a strălucit în culoarea roşie, iar echipa lui chef Cătălin Scărlătescu, familia Binh, este prima echipă care se califică automat în finala sezonului special Chefi la cuţite, acolo unde va înfrunta alte două familii talentate în cursa pentru titlu şi premiul de 10.000 de Euro.

Chefi la cuțite, sezon special - Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-au ales echipele

În cea de-a patra ediție Chefi la cuțite, jurații au extras culorile tunicilor în care vor lupta alături de echipele alese.

În noul sezon Chefi la cuțite, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu vor avea la bancurile de lucru familii formate din câte patru concurenți care, adeseori sunt din generații diferite, dar uniți de aceeași pasiune: gastronomia.

Familia Crudu, formată din Ana, Daniela, tătăl fetelor și verișorul Francisco a fost aleasă de chef Cătălin Scărlătescu în echipa sa. Evoluția culinară a Anei, cea care a făcut parte din tabăra juratului și în cel de-al cincilea sezon, dar și entuziasmul Danielei au făcut ca și de data aceasta să aibă o șansă de a face impresie în bucătăria Chefi la cuțite.

Surpriză de proporții în prima ediție Chefi la cuțite

În prima ediție Chefi la cuțite, cei trei chefi Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu au avut de luat o decizie foarte importantă și grea, căci toate familiile au pregătit preparate tradiționale, peste așteptările tuturor. În urma preselecției, aceștia sunt nevoiți să-şi aleagă fiecare câte o familie, alături de care să aibă o șansă la premiul cel mare. Pe scurt, nu doar concurenţii au avut de muncit, dar şi jurații, că doar toţi vor să câştige încă o finală!

CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2019. Scandal între juraţi, cine a luat marele premiu al sezonului 6

CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2019 este Mihai Munteanu "Munti".

CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2019.Voturile care au desemnat cei trei finaliști stârnesc furie între cei trei chefi. Deși nu a avut niciun concurent în ultima probă a semifinalei, chef Florin Dumitrescu l-a susținut pe Silviu Nedelea, concurent în echipa albastră, care a ratat finala. "Nu mi se pare normal că o farfurie de genul acesta să primească nota trei de la Scărlătescu", a comentat Dumitrescu, cu privire la jurizarea farfuriei lui Silviu. Eliminarea lui Silviu Nedelea a fost o surpriză pentru cei doi chefi, care mizau pe el, atât Bontea, cât și Dumitrescu. Imediat după ce află că este eliminat, Silviu întâmpină probleme de sănătate, iar doctorul este nevoit să intervină.





CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2019, rasturnare de situatie. Au fost sute la degustările pe nevăzute, au intrat 18 în echipe, iar la final doar trei au ajuns în finală. Chefii au decis care sunt cei trei finaliști de la "Chefi la cuțite". Munti din echipa albastră și Maria Burlacu și Andrei Balasz din echipa galbenă sunt cei trei magnifici care se vor lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro, în finala sezonul 6.





CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2019. Filmările de la Chefi la cuțite 2019 s-au terminat, iar câștigătorul ar fi din echipa lui Chef Sorin Bontea, potrivit Click.ro. În echipa sa de bucătari, Sorin Bontea a avut și concurenți „suflați” de la colegul său, Florin Dumitrescu, care a rămas fără Valentin Dumitrescu și Silviu Nedelea. Cei doi alături de Mihai Munteanu Munți au format o echipa lui Bontea, iar unul dintre acești, Silviu Nedelea, ar fi câștigat marele premiu de 30.000 de euro.

Chef Dumitrescu este extrem de dezamăgit, iar sezonul acesta s-a încheiat pentru el. Cei doi concurenți ai săi au fost eliminați după jurizarea probei cu numărul doi din Semifinală, iar Chef Dumitrescu nu va avea astfel niciun concurent în finală. „Sezonul șase s-a încheiat pentru mine".

Bătălia va fi dusă de către chef Bontea și chef Scărlătescu. „Sezonul 6 s-a încheiat pentru mine!”, exclamă chef Dumitrescu. „Bontea l-a sabotat încă de la început, i-a luat doi concurenți, printre care cuțitul de aur. Era cumva de așteptat”, a comentat Scărlătescu la aflarea veștii.

Semifinala "Chefi la cuţite", difuzată luni de Antena 1, a fost lider de audienţă pe toate segmentele de public

Ediţia semifinalei "Chefi la cuţite", difuzată luni seară de Antena 1, a fost lider de piaţă pe toate segmentele de public şi a înregistrat cifre record.

Show-ul culinar a înregistrat un record la nivelul cotei de piaţă pe toate target-urile, iar la nivelul întregii populaţii a ţării, dar şi la oraşe, un record de audienţă şi la nivelul rating-ului.

În intervalul orar în care a fost difuzată emisiunea, 19.59-23.12, show-ul a condus detaşat topul audienţelor. La nivelul publicului comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani, Antena 1 a fost lider cu o medie de 11,9 puncte de rating şi 30,5 % cota de piaţă, fiind urmată de Pro Tv cu 8.1 puncte de rating şi 20,6 % cota de piaţă.

La oraşe, emisiunea a fost lider detaşat cu o medie de 11,3 puncte de rating şi 23,6 % cota de piaţă, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 7,5 puncte de rating şi 15,6 procente din cota de piaţă. Şi la nivelul întregii populaţii a ţării, show-ul a fost lider cu o audienţă medie de 11,3 puncte de rating şi 23,1 % cota de piaţă, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 8,3 puncte de rating şi 17 % cota de piaţă.

Peste 2.510.000 de telespectatori la nivel naţional au urmărit luni seară lupta culinară pentru calificarea în etapa finală, în minutul de maximă audienţă de la 21.10.

Antena 1 a fost lider de audienţă şi în prime time, pe toate categoriile de public. Astfel, în intervalul 19.00-23.00, Antena 1 a înregistrat la nivelul publicului comercial din mediul urban cuprins între 18-49 de ani o audienţă medie de 10.8 puncte de rating şi 27,9% cotă de piaţă, în timp ce Pro Tv se situa pe poziţia secundă cu 9 puncte de rating şi 23,3% cotă de piaţă. La oraşe, postul de televiziune a fost lider cu o medie de 10.5 puncte de rating şi 21,9 % cota de piaţă, în vreme ce Pro Tv se clasa pe locul al doilea cu 8,7 puncte de rating şi 18,2 procente din cota de piaţă.

Şi la nivelul întregii populaţii a ţării, Antena 1 a fost lider cu o audienţă medie de 11 puncte de rating şi 22 % cota de piaţă, Pro Tv ocupând locul al doilea cu 9,6 puncte de rating şi 19,1% cota de piaţă.