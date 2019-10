Articol publicat in: Societate

Cât se stă la coadă la moaştele Sfintei Parascheva FOTO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Aproape 75.000 de pelerini au pupat, până duminică la prânz, moaştele Sfintei Parascheva, depuse în curtea Catedralei Mitropolitane din Iaşi. Pelerinajul este un adevărat test al credinței, timpul de aşteptare la coadă ajungând şi la 20 de ore.







În noaptea de sâmbătă spre duminică, aşteptau la rând peste 40.000 de oameni, așa că organizatorii au deschis și mai mult spațiul, astfel încât să încapă 10-12 persoane una lângă alta. Până duminică la ora 14.00 au trecut pe la racla cu sfintele moaşte aproape 75.000 de credincioşi, iar alte câteva zeci de mii aştepteaptă la rând pe străzile din jurul catedralei, potrivit Primăriei Iași. Timpul de așteptare ajunge la 20 de ore: cei care s-au aşezat la rând sâmbătă după-amiază au trecut pe la raclă abia duminică la prânz. Peste 300 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în primele trei zile ale pelerinajului, iar 32 dintre acestea au fost duse la spital cu diverse afecţiuni. Sâmbătă seară, peste 25.000 de credincioşi au participat la pelerinajul intitulat Calea Sfinţilor, racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva fiind purtată pe umeri de către preoţi pe străzile din centrul Iaşiului. Sfânta Liturghie este programată luni, 14 octombrie, şi va fi oficiată pe o scenă amplasată în faţa Catedralei Mitropolitane, pe pietonalul Ştefan cel Mare. Sfânta Cuvioasa Parascheva este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei, iar ziua de 14 octombrie, când este hramul, transformă Iaşiul în cel mai mare centru de pelerinaj din România. loading...

