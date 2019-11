Cătălin Botezatu, anunţ radical după PATRU OPERAŢII. Ultima oră: ce i-au transmis MEDICII

Cătălin Botezatu a suferit patru operații în doar trei săptămâni. Creatorul de modă pare să fi suferit foarte mult din pricina bolii sale, fiind suspect de cancer la colon atunci când a plecat în Turcia.

"Mă simt OK! Mă simt mult mai bine! E o perioadă destul de grea, dar o să fie bine, zic eu!", a declarat Cătlin Botezatu.

Designerul a slăbit 12 kilograme şi a mai povestit că s-a rugat foarte mult divinității cât s-a aflat pe patul de spital, dar și că au existat foarte multe vedete de la noi care i-au fost alături.

"M-am speriat foarte tare pentru că am avut patru operații în trei săptămâni, am avut niște dureri groaznice și m-am speriat! Am trecut, așa, pe lângă doamna aceea cu coasa, dar a trecut!", a mai declarat Cătălin Botezatu.