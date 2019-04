Cătălin Ioniţă a plagiat 9,22% din lucrarea sa de doctorat. Şeful DGA are obligaţia de a reface integral capitolul în care a copiat

Comisia consemnează că sesizarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Direcţia Generală Învăţământ Universitar, cu nr. 44436691 din 07.02.2019, nu a fost însoţită de sursele bibliografice din care se susţine că ar fi fost realizat plagiatul.

"În urma analizei tezei de doctorat cu titlul „Criminogeneza infracţiunilor cibernetice" susţinută de domnul Alexandru Cătălin IONIŢĂ în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" în anul 2012, coordonator ştiinţific prof. univ. dr. ŞTEFANIA GEORGETA UNGUREANU, Comisia de Etică şi Deontologie Universitară a constatat: Savârşirea abaterii prevăzute de art. 21 alin. 2 lit a, din Legea nr. 206/2004, în înţelesul dat termenului de art. 4 alin. 1, lit d din acelaşi act normativ, respectiv un număr de 723 de rânduri (8676 cuvinte) care sunt în proporţie de 100% similare cu paragrafe din articolele atribuite domnului Horaţiu Dan Dumitru. Lucrarea are 7840 de rânduri care însumează un număr de 94.080 de cuvinte. Aceste paragrafe însumează un procent de 9,22% de rânduri din totalul lucrării, procentul fiind similar şi în ceea ce priveşte numărul de cuvinte. Având în vedere că procentul de similitudine constatat este de 9.22%, situându-se aşadar mult sub procentele de similitudine practicate a fi admise în domeniul de doctorat Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, de către CNATDCU în prezent, precum şi faptul că în Regulamentul Şcolii Doctorale în vigoare la momentul susţinerii tezei de către dl. Alexandru Cătălin Ioniţă nu se specifica un procent de similitudine admis, dar nici nu se indica „toleranţă zero" pentru aceste situaţii (adresa nr. 4495491 din 19.02.2019 a Departamentului de Studii Doctorale), apreciem că, în cazul de faţă, propunerea unei sancţiuni de retragere a titlului de doctor apare ca nejustificată ca nerespectând cerinţa proporţionalităţii", se arată în decizia comisiei, adoptată în unanimitate în data de 16 aprilie şi făcută publică joi.

Comisia propune însă sancţionarea lui Ioniţă şi refacerea capitolului plagiat din teza de doctorat.

" În temeiul situaţiei de fapt reţinută în cuprinsul Deciziei Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară, propunem ca dl. Alexandru Cătălin Ioniţă să fie sancţionat cu avertisment scris şi cu obligarea acestuia de a reface în întregime capitolul VII al tezei de doctorat. Totodată, Comisia interzice domnului Alexandru Cătălin Ioniţă să îşi publice teza de doctorat până la obţinerea avizului favorabil al Consiliului Şcolii Doctorale de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională asupra capitolului astfel refăcut", menţioanează Comisia de Etică şi Deontologie Universitară.

Cătălin Ioniţă, şeful Direcţiei Generală Anticorupţie (DGA), a declarat miercuri pentru News.ro că o comisie de analiză a doctoratelor din Academia de Poliţie a decis că nu a plagiat în teza lui de doctorat şi că este hotărât „să apeleze la toate mijloacele legale pentru a arăta că acest adevăr e cel care trebuie să primeze".

Ioniţă a afirmat: „I-am lăsat pe ei să se pronunţe. M-am pregătit cu un material făcut împreună cu specialişti şi am combătut, punct cu punct, toate aspectele aduse în discuţie în comisia de etică. Era firesc să decidă că nu a fost plagiat, având în vedere că articolele la care se făcea referire au fost publicate ulterior".

O parte din capitolul VII al lucrării de doctorat a şefului Direcţiei Generale Anticorupţie Cătălin Ioniţă, intitulată "Criminogeneza infracţiunilor cibernetice" şi susţinută în 2012, este identică unui fragment dintr-un articol cu titlul "Probleme juridice privind conţinuturile negative din Internet" apărut în 2003 într-o publicaţie juridică. Chestorul Cătălin Ioniţă afirma atunci că a făcut totul cu bună credinţă, că cele mai multe texte sunt scrise de el, iar restul sunt preluate din materialul bibliografic şi că lucrarea sa este conformă standardelor de la momentul prezentării şi susţinerii ei.

Pagini din capitolul VII al lucrării de doctorat a lui Cătălin Ioniţă, referitor la "Concluzii şi propuneri de lege ferenda", sunt identice cu cele ale secţiunii "Pornografia infantilă în internet", din articolul "Probleme juridice privind conţinuturile negative din Internet" scris de avocatul Horaţiu Dan Dumitru, în numărul 3/2003 al publicaţiei "Pandectele romane".

Articolul scris de avocatul Horaţiu Dan Dumitru nu este menţionat în bibliografia lucrării.

"Vreau să ştiţi că am făcut totul cu bună credinţă. Cele mai multe texte sunt scrise de mine, iar restul sunt preluate din materialul bibliografic. Lucrarea a fost coordonată după standardele de atunci şi a fost citită de mai mulţi profesori. Nu exista la momentul acela posibilitatea de verificare a plagiatului. Cred că trebuie analizat şi în contextul respectiv. Dacă este ceva în neregulă, vreau să îmi asum. Sunt un om care, de-a lungul carierei, şi-a asumat orice", a afirmat atunci Cătălin Ioniţă.

El a ţinut să precizeze că a făcut lucrarea dintr-o convingere personală, nu pentru titlu şi că nu a urmărit să beneficieze de bani.

"Orium, suma pe care o primesc pentru titlul de doctor nu cred că va acoperi vreodată munca şi absenţa mea din familie", a conchis Cătălin Ioniţă.

Ulterior, Press One a scris că directorul Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) din MAI a plagiat întreaga sa teză de doctorat, de la prima până la ultima pagină.

În ianuarie, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) a fost sesizat în legătură cu lucrarea de doctorat a chestorului Cătălin Ioniţă.