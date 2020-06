Cătălin Moroşanu, comentariu violent despre Anamaria Prodan. "Eu o lipeam de perete!"

Finalul partidei dintre Astra Giurgiu şi FC Botoşani a adus momente şocante în parcarea stadionului. Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa! Motivul e şi acum unul ambiguu. Se spune că de vină ar fi fost nişte reproşuri pe care Dan Alexa i le-a adus impresarei, legate de aducerea anumitor jucători. Gurile rele spun că este vorba de altceva şi că nu este o simplă prietenie între ei. Dincolo de bârfe, Anamaria Prodan şi Dan Alexa au rămas prieteni, iar motivul aplicării acelui croşeu este cunoscut doar de ei.

Anamaria Prodan: "Dan Alexa este BĂRBAT, cei care vor b-ul mare la cuvântul bărbat ar trebui să ia seama la el!"

Cătălin Moroșanu, unul dintre cei mai cunoscuți luptători din România, a văzut abia acum imaginile şi a avut o reacție deplasată la Look Plus.

"Mamă, mamă, dar ce croşeu i-a dat! Tu ai văzut cum a dat? Dacă eram eu în locul lui Alexa... Sincer, nu am dat niciodată într-o femeie, dar să ferească Dumnezeu să vină o femeie să-mi dea una, că o lipesc de perete. Alexa e băiat finuţ. E drăcoasă Anamaria, o cunosc. Am mai avut un proiect de televiziune şi e foarte înţepată. Nu mai era unde e acum altfel. Se pare că i-a ieşit şi aici ce şi-a propus. Depinde de fiecare acum. El a fost un gentleman. Dacă mie venea şi-mi dădea una, o lipeam de perete! Nu aş accepta niciodată asta, nu am dat niciodată într-o femeie", a declarat Cătălin Moroșanu.