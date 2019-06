Cătălin Moroşanu, victorie ULUITOARE cu Daniel Sam. Românul a fost KO, dar s-a ridicat şi a câştigat meciul VIDEO

Daniel Sam a fost la un pas sa il faca KO pe Catalin Morosanu in prima runda, dupa ce i-a "prins" ficatul cu o lovitura de genunchi. Morosanu a rezistat eroic, apoi in rundele 2 si 3 l-a pus de trei ori la podea pe Daniel Sam.

Catalin Morosanu a facut un anunt soc imediat dupa meci. Cu ochii in lacrimi, luptatorul roman a declarat ca a fost ultimul sau meci disputat in Romania.

"Imi vine sa plang. Este ultimulm meu meci in Romania, ma bucur ca am luptat aici in Ardeal alaturi de voi", a spus Catalin Morosanu.

"Dragi clujeni, ati venit atat de multi! Inseamna ca ma iubiti! Si eu va iubesc pe voi si va multumesc din toata inima pentru ca ati fost langa mine", a mai spus Catalin Morosanu.

"Felicitari lui Morosanu, am avut doua razboaie de-a lungul timpului! Am promis amandoi ca venim la razboi si asta am facut. Este un respect reciproc intre noi", a spus Daniel Sam.



