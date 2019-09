Câţi bani a câştigat Mia Khalifa din filmele XXX. Suma este SURPRINZĂTOARE

Mia Khalifa, actriţa originară din Liban, a jucat în filme pentru adulţi timp de doar trei luni, însă şi-a atras o mulţime de simpatizanţi, dar a avut şi neplăceri. În cadrul unui interviu, a dezvăluit cum că a primit ameninţări cu moartea din partea grupării teroriste ISIS după ce a filmat o scenă în care a fost nevoită să poarte hijab.

"ISIS mi-a trimis amenințări cu moartea. Au pus fotografia mea în dreptul unui corp decapitat și au scris "Tu vei fi urma!". M-am mutat de acasă, am dormit două săptămâni într-un hotel", a povestit actrița în vârstă de 26 de ani, acum prezentatoarea unei emisiuni sportive.

Mia Khalifa a dezvăluit că din filmele erotice pe care le-a făcut a câștigat doar 12.000 de dolari.

"Oamenii cred că am făcut milioane. Complet neadevărat. Am adunat aproximativ 12.000 de dolari şi nu am mai văzut niciun bănuţ apoi. Dificultatea de a găsi un loc de muncă obişnuit, după ce am renunţat la filmele pentru adulţi, a fost înfricoşătoare", a dezvaluit Mia Khalifa.