CAUCIUCURI DE IARNĂ 2019. Trebuie să fie dotată roata de rezervă cu anvelopă de iarnă?

CAUCIUCURI DE IARNĂ 2019. Legislaţia rutieră nu precizează nimic în ceea ce priveşte cauciucul roţii de rezervă, nici nu prea ar avea cum, întrucât multe maşini au doar Kit de Umflare sau au ca roată de rezervă una cu care să ajungi până la vulcanizare.

Pe de altă parte, legea arată că autovehiculul trebuie să aibă în dotare 4 roţi cu cauciucuri de iarnă sau all-season, altfel şoferul este pasibil de amendă.

Aşadar, în cazul în care faceţi pană şi aveţi neşansa să fiţi opriţi de poliţie având un cauciuc de vară, cel de pe rezervă, rămâne la latitudinea poliţistului dacă vă amendează sau nu. Ca să nu se ajungă într-o astfel de situaţie, cel mai bine ar fi ca rezerva să aibă în dotare cauciuc de iarnă sau all-season, dacă geanta permite şi nu este roată din aceea mai mică de dimensiuni şi solidă.

Ce intelege legislatia prin anvelopa de iarna?

Din pacate, legislatia care a introdus obligativitatea soferilor de a avea masina dotata cu anvelope speciale nu a luat in calcul toate aspectele, nici macar vechimea pneurilor si nici uzura, scrie pieseauto.ro. Adica putem circula legal pe astfel de sosele cu niste "opinci" de cauciucuri vechi, crapate si cu doar 1 mm carne, daca au logo-ul M+S pe peretele lateral. Pentru ca, numai acest termen este mentionat in legislatie, din pacate. Adica, indiferent daca ai pneu all-season, pneu de off-road, all-terrain sau anvelope speciale de iarna, cu siguranta ai stantat literel M si S, ceea ce inseamna ca acele anvelope sunt bune pentru noroi si zapada. Mai bine, in lege, ar fi fost mentionate si uzura maxima, dar si starea generala, adica soferii sa primeasca amenzi daca circula cu pneuri de iarna cu o uzura de peste 5mm a suprafetei de rulare sau daca au pneuri pe masina care prezinta crapaturi, galme sau uzura inegala.

Dacă nu e gheaţă, polei sau zăpadă pe drum poţi circula cu cauciucuri de vară, indiferent de data din calendar

Initial, cand aceasta lege de obligativitate a pneurilor de iarna incepea sa intre in vigoare, se vehicula data de 1 noiembrie ca data de la care soferii sunt obligati sa aiba anvelope speciale, pana pe 1 martie. Dar in prezent, legea nu spune absolut nimic de vreo data anume. Ci spune clar ca daca soferii circula pe drumuri acoperite de polei, gheata sau zapada, sunt obligati sa aiba pneuri de iarna sau primesc amenzi de pana la 1800 de lei. Cu alte cuvinte, si daca circulam in luna lui cuptor, august, pe Transfagarasan si ne prinde o ninsoare, suntem pasibili de amenda. Insa aceste ocazii sunt rare si tocmai de aia lumea se pregateste cu anvelope de iarna abia in sezonul rece, dar, asa cum a fost anul acesta, iarna poate veni mai repede si ne poate lua prin surprindere.

Cât este amenda pentru inexistenţa anvelopelor de iarnă acolo unde se circulă în condiţii de iarnă

„Este sancţionată conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante. Amenda pentru fapta menţionată este prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni (de la 9 la 20 puncte-amendă, respectiv între 1.305 şi 2.900 de lei) și se va reține certificatul de înmatriculare/înregistrare al autoturismului, eliberându-se o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație", informează Poliţia Rutieră.