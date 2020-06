Caz incredibil la Spitalul din Braşov. O tânără cu coronavirus nu poate face RMN dintr-un motiv halucinant

Testul pentru coronavirus, pe care l-a făcut la internare Maria Vidu, a fost negativ. După mai puțin de patru zile, a fost depistată pozitiv și mutată într-o unitate COVID, la Spitalul de Neurologie Brașov.

„Mi s-a spus că a luat Covid-19 din spital, din greșeală", a povestit sora pacientei, Ana Vidu, pentru Digi24.

De cinci săptămâni, pacienta nu poate face o examinare RMN, pentru că nu are cine să decontamineze încăperea în care este montat aparatul. Fata are o tumoră cerebrală, iar examinarea RMN este vitală pentru tratamentul urgent de care are nevoie.

Orice tratament pentru tumoare depinde de investigația RMN. Spitalul la care a ajuns pacienta are un aparat de examinare prin rezonanță magnetică nucleară, dar acesta nu a fost folosit.

Potrivit Digi24, Spitatul de Psihiatrie și Neurologie este unitate COVID de la începutul lunii aprilie. Potrivit conducerii unității, aparatul RMN nu este, însă, pe circuitul COVID.

Internată într-un spital cu aparat RMN modern, Maria așteaptă de cinci săptămâni investigația vitală. N-a putut-o face, pentru că are Covid, iar angajații spitalului nu au proceduri pentru dezinfecția aparatului și a camerei în care este montat.

„S-a încercat transferul, din câte știu eu, și nu s-a reușit nicăieri. Sunt niște probleme legate de RMN, ca aparatură și RMN, ca și incintă. Rămâne un spațiu care nu poate fi dezinfectat", a spus dr. Florin Bâgiu, director la Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

Ana Vidu, sora pacientei: „Mi se încalcă drepturile omului, e o crimă, din punctul meu de vedere. De ce nu există, în niciun spital din țara asta, un RMN, la care să aibă acces și pacienții pozitiv COVID (...)."