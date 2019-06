Caz şocant la Iaşi. A pierdut la păcănele o sumă importantă de bani şi s-a sinucis

Un barbat a decis sa isi incheie socotelele cu viata. Din cate se pare, barbatul ar fi pierdut o suma colosala la jocurile de noroc. Un martor povesteste cum l-a vazut pe barbat pe pasajul Mihai Eminescu inaintand si arucandu-se pur si simplu in gol. Concret, barbatul in varsta de 34 de ani ar fi pierdut cateva zeci de mii de euro la pacanale si pe fondul consumului de alcool s-a aruncat de pe pasaj.

''Statea pe pasaj si deodata s-a aruncat. A cazut in cap si pur si simplu creierul i s-a imprastiat pe asfalt, coloana i s-a sfarmat. Nu il cunosteam personal, dar il stiam drept un impatimit al jocurilor de noroc, in aceasta seara se pare ca pierduse o suma foarte mare de mani,. zeci de mii de euro. Politistii au gasit asupra lui in jur de 4000 de lei si mai mult aur. '' povesteste un martor la oribila sinucidere. Politistii au preluat cadavrul barbatului si l-au dus la IML. In urma unei anchete, se va stabili cu exactitate ce s-a intamplat. Barbatul avea 34 de ani. Se pare ca tanarul in varsta de 34 de ani era domiciliat in Targu Jiu. Politistii au gasit, asupra lui, mai multe bijuterii si o suma mare de bani.