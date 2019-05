Ce cred bărbaţii cu adevărat despre fetele foarte slabe?

Oricum, este adevarat ca barbatii au o paleta larga de masuratori a ceea ce considera ei ca inseamna "o bunaciune": unora le plac slabanoagele, cu sani minusculi spre inexistenti, altii sunt de-a dreptul incantati de cele cu sanii mari, proeminenti, in numele carora sunt dispusi sa accepte si cate un colacel, doi de grasime in jurul taliei.

Indiferent, insa, de gusturile barbatilor, femeile sunt mereu la dieta si mereu fac sport, tinzand spre formele ideale (sigur, si ca sa fie sanatoase...).

Vestea buna este ca femeile considera greutaeta ideala ca fiind mult sub ceea ce barbatii cred despre aceeasi idee.

In acest sens, s-au realizat multe sondaje de opinie: barbatii au fost rugati sa aleaga cele mai atractive corpuri din mai multe fotografii cu femei, apoi femeile au fost rugate sa mentioneze care cred ele ca au fost cele mai atractive corpuri alese de barbati. Rezultatele au fost ca barbatii au indicat fotografiile in care erau femei cu aproximativ 5-7 kilograme mai "rotunde" decat fotografiile cu femei alese de femei... care, evident, se aflau sub aceasta greutate.

Desigur, studiul in cauza nu sustine ideea conform careia trebuie sa renuntam la a mai face sport sau putem, incepand din acest moment, sa mancam o cutie plina cu inghetata. Insa ideea de baza nu e aceea ca trebuie sa pierdem in greutate, ci ca trebuie sa pierdem grasime, ceea ce e cu totul altceva. Pentru ca "sa fii in forma" e un status sexy, in mod sigur. Si inseamna un procentaj mic de grasime. Multe femei merg la sala si fac doar exercitii tip cardio, evitand lucrul cu greutati, de frica sa nu li se dezvolte prea mult musculatura, ceea ce e total gresit: este foarte bine sa avem muschi, atata cat sa parem sexy si pline de viata, fara aspect de culturiste.

Cateodata, femei care arata in plina forma si au curbe armonioase si musculatura bine dezvoltata, se urca pe cantar si... se dau jos de acolo dezamagite, fiindca si-ar dori in mod clar sa fie mai usoare.

Nu se gandesc nici o secunda ca au un corp bine lucrat si perfect armonios, vor, doar, sa vada pe cantar un numar mai mic! Este incredibil felul in care cultura moderna a dezvoltat obsesia pentru numarul cat mai mic al kilogramelor! Si aici avem exemplul modelelor de pe podium: da, hainele arata foarte bine pe ele, dar sa arati asa nu numai ca nu e deloc necesar, poate deveni periculos si nesanatos, mai ales daca propriul corp are alte tendinte pe care le urmeaza in mod natural.

Masura hainelor nu spune nimic daca nu e raportata si la alte caracteristici. Daca luam doua femei care poarta ambele masura 40, dar una dintre ele e mai inalta decat cealalta, atunci cea mai inalta poate parea de-a dreptul prea slaba pe langa cea cu cativa centrimetri in minus. Asadar, nu va raportati la masuri, ci la propria conformatie.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.